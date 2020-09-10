Центр Гамалеи: Вакцина от COVID-19 будет лучше естественного иммунитета

Напомним, ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet предложил разработчикам российской вакцины от COVID-19 ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах ученых из РФ. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что Центр Гамалеи направил в редакцию медицинского журнала разъяснения, касающиеся поставленных вопросов. The Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от коронавируса 4 сентября.

То, что столь бурная дискуссия развернулась на страницах влиятельного издания, связано с политикой и напряжением вокруг ситуации с вакциной и вакцинированием, сообщил в эфире НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

