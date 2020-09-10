Центр Гамалеи: Вакцина от COVID-19 будет лучше естественного иммунитета

Схема иммунизации центра имени Гамалеи обеспечивает больший уровень иммунного ответа у вакцинированных от COVID-19, чем у переболевших. Об этом на онлайн-брифинге, посвященном первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса «Спутник V», рассказал замдиректора центра по научной работе член-корреспондент РАН Денис Логунов.

«Эта разница составляет примерно 8-10 раз», - цитирует специалиста ТАСС.

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Напомним, ранее авторитетный медицинский журнал The Lancet предложил разработчикам российской вакцины от COVID-19 ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах ученых из РФ. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что Центр Гамалеи направил в редакцию медицинского журнала разъяснения, касающиеся поставленных вопросов. The Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от коронавируса 4 сентября.

То, что столь бурная дискуссия развернулась на страницах влиятельного издания, связано с политикой и напряжением вокруг ситуации с вакциной и вакцинированием, сообщил в эфире НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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