Вирусолог перечислила опасные для посещения страны из-за вируса Нипах
Смертельно опасный вирус Нипах в основном может распространяться в странах с жарким климатом, в том числе в Бангладеш, Гане, Индии, Мадагаскаре, Непале и Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-инфекциониста, вирусолога Елену Малинникову.
Она объяснила, что обычно очаги заболевания выявляют в небольших поселениях, где многие занимаются животноводством, поэтому от посещения таких мест туристам следует воздержаться.
При этом специалист подчеркнула, что люди чаще болеют там, где они очень активно общаются с больными животными. Однако, по словам Малинниковой, Нипах может передаваться и с пищей, в том числе в случае употреблении мяса больного животного без должной термообработки.
Вирус Нипах (NiV) представляет собой патоген, передающийся от свиней или летучих мышей. Он вызывает тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций, уровень летальности которых в некоторых случаях доходит до 80%.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что специалисты из Исследовательского центра передовых наук и технологий Токийского университета разработали вакцину для борьбы с вирусом Нипах, которую испытают на людях.
