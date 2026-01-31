Вирусолог перечислила опасные для посещения страны из-за вируса Нипах

Смертельно опасный вирус Нипах в основном может распространяться в странах с жарким климатом, в том числе в Бангладеш, Гане, Индии, Мадагаскаре, Непале и Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доктора медицинских наук, врача-инфекциониста, вирусолога Елену Малинникову.

Она объяснила, что обычно очаги заболевания выявляют в небольших поселениях, где многие занимаются животноводством, поэтому от посещения таких мест туристам следует воздержаться.

В Индии произошла вспышка смертельного вируса Нипах

При этом специалист подчеркнула, что люди чаще болеют там, где они очень активно общаются с больными животными. Однако, по словам Малинниковой, Нипах может передаваться и с пищей, в том числе в случае употреблении мяса больного животного без должной термообработки.

Вирус Нипах (NiV) представляет собой патоген, передающийся от свиней или летучих мышей. Он вызывает тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций, уровень летальности которых в некоторых случаях доходит до 80%.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что специалисты из Исследовательского центра передовых наук и технологий Токийского университета разработали вакцину для борьбы с вирусом Нипах, которую испытают на людях.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТаиландТуристыБолезньвирусологВирус

Горячие новости

Все новости

партнеры