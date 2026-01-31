Маколей Калкин прокомментировал смерть актрисы Кэтрин О’Хары

Калкин выразил соболезнования и опубликовал несколько кадров, на которых он изображен вместе со знаменитостью. Актер признался, что хотел провести со звездой, которая исполнила роль его матери в проекте «Один дома», еще больше времени вместе.

«Мама. Я думал, у нас есть время. Я тебя люблю», - написал Калкин на своей странице в одной из соцсетей.

Канадская и американская актриса Кэтрин О’Хара ушла из жизни 30 января. Ей был 71 год, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».