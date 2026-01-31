«Эмоциональный импульс»: Психолог объяснила опасность покупок в рассрочку
У покупателя создается ощущение незначительности платежей, при котором мозг игнорирует общую переплату, заявила НСН психолог Екатерина Каталина.
Прежде чем покупать товар в рассрочку, нужно хорошо подсчитать полную стоимость товара, отложить покупку на несколько дней и ввести для себя лимит на рассрочку, рассказала НСН психолог Екатерина Каталина.
Покупки в рассрочку создают риски, среди которых ложное ощущение снижаемой цены или постоянный отток денег с карты, сообщает «Лента.ру». В итоге люди чаще соглашаются на покупки, которые в обычной ситуации отложили бы или вовсе не сделали.
По словам психолога, в покупке в рассрочку есть уловка, когда человек думает, что совершает очень выгодную сделку. На самом деле это не так – товары, продающиеся по схеме «купи сейчас, плати потом», зачастую имеют завышенную цену.
«Рассрочка — это полезный инструмент для срочных внезапных покупок, на которые нет денег прямо сейчас: например, если сломался телефон. Если эти покупки несрочные, то опасность рассрочки зависит от того, насколько разумно вы в целом относитесь к покупкам. Когда вы берете товар в рассрочку, мозг воспринимает мелкие платежи как незначительные, игнорируя общую переплату и сокращение будущего бюджета. Бывает так, что рассрочка скрывает реальную стоимость: часто включает проценты, комиссии или завышенную цену товара. Она увеличивает совокупные траты и может привести к долговой ловушке, если оформляется многократно. Покупатель платит больше, чем при оплате сразу, и теряет возможность инвестировать эти деньги», - пояснила Каталина.
Чтобы решить, покупать ли что-либо в рассрочку, психолог посоветовала придерживаться нескольких простых правил.
«Нужно сложить все платежи и сравнить их с ценой при оплате сразу: возможно, будет выгоднее накопить полную сумму. Не стоит забывать о правиле 24–72 часов, при котором покупку лучше отложить на несколько дней, чтобы снизить эмоциональный импульс. Спросите себя: «Купил бы я это, если бы платил всю сумму сегодня?» Также правильней будет использовать «лимит на рассрочку»: например, не более одной-двух вещей одновременно и только на действительно необходимое», - посоветовала Каталина.
Обновление аккумулятора и сброс до заводских настроек могут продлить жизнь личного смартфона и избавить от необходимости покупать новый гаджет по завышенной цене, заявил ранее в беседе с НСН ведущий YouTube‑канала Pro Hi‑Tech Илья Корнейчук.
