Прежде чем покупать товар в рассрочку, нужно хорошо подсчитать полную стоимость товара, отложить покупку на несколько дней и ввести для себя лимит на рассрочку, рассказала НСН психолог Екатерина Каталина.

Покупки в рассрочку создают риски, среди которых ложное ощущение снижаемой цены или постоянный отток денег с карты, сообщает «Лента.ру». В итоге люди чаще соглашаются на покупки, которые в обычной ситуации отложили бы или вовсе не сделали.

По словам психолога, в покупке в рассрочку есть уловка, когда человек думает, что совершает очень выгодную сделку. На самом деле это не так – товары, продающиеся по схеме «купи сейчас, плати потом», зачастую имеют завышенную цену.

«Рассрочка — это полезный инструмент для срочных внезапных покупок, на которые нет денег прямо сейчас: например, если сломался телефон. Если эти покупки несрочные, то опасность рассрочки зависит от того, насколько разумно вы в целом относитесь к покупкам. Когда вы берете товар в рассрочку, мозг воспринимает мелкие платежи как незначительные, игнорируя общую переплату и сокращение будущего бюджета. Бывает так, что рассрочка скрывает реальную стоимость: часто включает проценты, комиссии или завышенную цену товара. Она увеличивает совокупные траты и может привести к долговой ловушке, если оформляется многократно. Покупатель платит больше, чем при оплате сразу, и теряет возможность инвестировать эти деньги», - пояснила Каталина.