В МИД назвали лучшей гарантией безопасности Украины гарантию России
Твердая гарантия безопасности России станет лучшей гарантией для Украины, считает замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Дипломат обратил внимание на заявления о необходимости предоставить гарантии безопасности Киеву.
«Но я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России», — указал Грушко.
По словам замглавы МИД, любому понятно, что лучшая гарантия безопасности Украины - «наличие твердой гарантии безопасности России».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что проект гарантий безопасности для Украины предусматривает размещение в стране военных контингентов из ряда стран Европы при ключевой поддержке Штатов.
