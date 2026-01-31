В МИД назвали лучшей гарантией безопасности Украины гарантию России

Твердая гарантия безопасности России станет лучшей гарантией для Украины, считает замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Дипломат обратил внимание на заявления о необходимости предоставить гарантии безопасности Киеву.

«Но я не помню ни одно высказывание за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России», — указал Грушко.

По словам замглавы МИД, любому понятно, что лучшая гарантия безопасности Украины - «наличие твердой гарантии безопасности России».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что проект гарантий безопасности для Украины предусматривает размещение в стране военных контингентов из ряда стран Европы при ключевой поддержке Штатов.

