Самую низкую продажу водки зафиксировали в Москве

По итогам 2025 года в Москве зафиксировали самую низкую долю продажи водки в общих продажах алкоголя. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.

Отмечается, что в столице при общем объеме реализации 4,506 млн декалитров на водку пришлось 23,8% всех продаж крепкого алкоголя, без учета пива, сидра, пуаре и медовухи. В рейтинг с наименьшими продажами водки также попали Санкт-Петербург, Севастополь, Краснодарский край и Московская область.

Между тем, РИА Новости писало, что в абсолютных объемах меньше всего водки приобрели в Чечне (619 декалитров), Ингушетии (20,9 тысячи декалитров), а также в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Согласно подсчетам ведомства, в Санкт-Петербурге доля водки в структуре продаж алкоголя составила 23,9% при реализации 2,495 млн декалитров напитка. В Севастополе на водку пришлось 28,5% при объеме 277 тысяч декалитров.

Уточняется, что в 2025 году в России общий объем продаж этой алкогольной продукции составил 73,315 млн декалитров, что на 3,6% меньше показателя 2024 года. При этом в прошлом году минимальные объемы продаж водки в физических величинах зафиксировали на Северном Кавказе и в арктических регионах.

Ранее лидер движения «Трезвая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в интервью НСН рассказал, что россияне переходят на слабоалкогольные напитки, но заметное снижение потребления спиртного произойдет только после того, как в России повысят возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года.

