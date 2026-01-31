Самую низкую продажу водки зафиксировали в Москве

По итогам 2025 года в Москве зафиксировали самую низкую долю продажи водки в общих продажах алкоголя. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольтабакконтроля.

Отмечается, что в столице при общем объеме реализации 4,506 млн декалитров на водку пришлось 23,8% всех продаж крепкого алкоголя, без учета пива, сидра, пуаре и медовухи. В рейтинг с наименьшими продажами водки также попали Санкт-Петербург, Севастополь, Краснодарский край и Московская область.

Между тем, РИА Новости писало, что в абсолютных объемах меньше всего водки приобрели в Чечне (619 декалитров), Ингушетии (20,9 тысячи декалитров), а также в Ненецком и Чукотском автономных округах.