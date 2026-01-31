Россиянка Семилетенко стала второй в лыжной гонке в Италии
Россиянка Дарья Семилетенко заняла второе место в лыжной гонке Sudtirol Moonlight Classic. Соревнования проходили в Италии.
В женском зачете в возрастной категории от 18 до 36 лет спортсменка преодолела 30 км за 1 час 53 минуты и 31,9 секунды. Первое место заняла норвежка Ода Нердрум, которая прошла дистанцию за 1 час 42 минуты 49,8 секунды.
Кроме того, российский лыжник Арсений Семилетенко стал пятым на 30-километровой дистанции в мужском зачете. Соревнования проводились в возрастной категории 37-46 лет.
Ранее россиянка Юлия Плешкова заняла третье место в супергигантском слаломе на турнире Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в ФРГ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вирусолог перечислила опасные для посещения страны из-за вируса Нипах
- В Мурманской области произошел частичный блэкаут
- «Эмоциональный импульс»: Психолог объяснила опасность покупок в рассрочку
- Россиянка Семилетенко стала второй в лыжной гонке в Италии
- В МИД назвали лучшей гарантией безопасности Украины гарантию России
- СМИ: Пентагон и Белый дом представили планы атаки против Ирана
- Статус русского языка в Казахстане останется неизменным
- МО расширило список запрещающих службу по контракту при мобилизации болезней
- Россиян предупредили о схеме мошенников с угрозами блокировки счета
- Россиянам дали три совета, как сэкономить на свадьбе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru