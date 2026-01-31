Россиянка Семилетенко стала второй в лыжной гонке в Италии

Россиянка Дарья Семилетенко заняла второе место в лыжной гонке Sudtirol Moonlight Classic. Соревнования проходили в Италии.

В женском зачете в возрастной категории от 18 до 36 лет спортсменка преодолела 30 км за 1 час 53 минуты и 31,9 секунды. Первое место заняла норвежка Ода Нердрум, которая прошла дистанцию за 1 час 42 минуты 49,8 секунды.

Кроме того, российский лыжник Арсений Семилетенко стал пятым на 30-километровой дистанции в мужском зачете. Соревнования проводились в возрастной категории 37-46 лет.

Ранее россиянка Юлия Плешкова заняла третье место в супергигантском слаломе на турнире Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в ФРГ.

