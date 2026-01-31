СМИ: Пентагон и Белый дом представили планы атаки против Ирана

Пентагон и Белый дом совместно разработали возможные варианты военной атаки против Ирана. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, среди них так называемый «большой план». Он предусматривает удары американских сил по государственным учреждениям и объектам Корпуса стражей исламской революции в ходе крупномасштабной бомбардировочной кампании.

Кроме того, разработаны более ограниченные варианты атак по символическим целям властей. Они позволят усилить удары, если Иран не согласится на сделку.

США пока не раскрывают стратегические цели.

Ранее СМИ сообщили, что Военно-воздушные силы США перебрасывают в Европу истребители пятого поколения F-35A на фоне напряженности вокруг Ирана.

