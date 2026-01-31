СМИ: Токийский университет испытает на людях вакцину от вируса Нипах

Препарат создали на базе вируса кори. Как ожидается, при введении в человеческий организм вакцина будет способствовать выработке белков, аналогичных белкам вируса. Это укрепит иммунную систему и может защитить от развития инфекции в случае заражения вирусом Нипах.

Ученые Токийского университета провели испытания препарата на хомяках и других животных и подтвердили его эффективность и безопасность. Первая стадия испытаний вакцины на людях стартует в апреле в Бельгии. При их успешном завершении следующие стадии испытаний препарата у взрослых и детей проведут во второй половине 2027 года в Бангладеш.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает вирус Нипах одним из самых опасных в мире. Вакцины и лекарства от этого заболевания пока не существует. Вирус способен вызывать лихорадку и энцефалопатию, уровень летальности составляет 40-75%.

