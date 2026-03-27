Инновационная российская вакцина от аллергии на пыльцу березы может стать доступной для пациентов уже в ближайший год, рассказал ТАСС вице-президент Общества врачей России Эрик Праздников. Он добавил, что речь идет о принципиально новом подходе к созданию лекарства на молекулярном уровне. По его словам, сейчас все важные для диагностики причин аллергии препараты производятся в России. Болибок отметил, что у аллергиков ресурс его здоровья расходуется быстрее.

«Люди, которые страдают именно от аллергии на пыльцу, не особо подвержены простудными заболеваниям. Чаще всего это те люди, которые простудными заболеваниями в течение сезона не болеют. Это объяснимо, потому что аллергические реакции — это гипериммунная реакция, слишком сильный ответ иммунной системы на обычный стимул. Однако если человек из сезона к сезону страдает от аллергии, то, конечно, ресурс его здоровья расходуется быстрее. Могут развиться поливалентные аллергии, присоединяются осложнения по типу воспалению придаточных пазух носа или бронхиальной астмы. Очаг аллергического воспаления влияет на весь организм, конечно», — сказал собеседник НСН.

Ранее аллерголог-иммунолог Павел Бережанский заявил, что аллергия, в том числе на пыльцу растений, может возникнуть в любом возрасте, однако чаще всего впервые проявляется у детей от 2 до 6 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

