Жена Николая Дроздова опроверлга слухи о завершении им карьеры из-за верминофобии
Появившаяся в СМИ информация о том, что Николай Дроздов якобы завершил телевизионную карьеру из-за верминофобии, то есть навязчивого страха заражения инфекциями, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.
«Это неправда, свою карьеру он завершил давным-давно уже», - рассказала агентству супруга телеведущего Татьяна Дроздова.
Она указала, что у её мужа был на примете «подрастающий молодой человек», которому он и передал ведение программы.
Ранее друг Дроздова художник Константин Мирошник заявил, что телеведущий любит быть дома, но не покидает его во время дождя, чтобы не поскользнуться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
