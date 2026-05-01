Автомобиль с погибшими мужчинами нашли под Волоколамском

Автомобиль с телами троих мужчин обнаружили в поле вблизи деревни Прозорово под Волоколамском. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

В ведомстве указали, что внешние признаки насильственной смерти отсутствуют.

«По предварительным данным, причиной гибели могло стать отравление угарным газом», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

РАнее в Сургуте был найден мёртвым известный врач скорой помощи, следственные органы возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: mosobl.sledcom.ru
