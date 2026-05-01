СМИ: Российские аэропорты приняли жесткие меры по пауэрбанкам
Досмотр пауэрбанков в российских аэропортах ужесточат. Как пишет Baza, это связано со вступлением в силу новых международных правил.
Сообщается, что службы безопасности теперь обязаны проверять реальную ёмкость литиевых батарей. Она должна соответствовать обновлённым характеристикам Международной организации гражданской авиации (ИКАО).
Также отмечается, что пауэрбанки разрешено провозить исключительно в ручной клади, не более двух штук. При этом их использование и зарядка на борту запрещена.
Ранее экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов заявил «Радиоточке НСН», что российские авиаперевозчики запретят перевозить в самолетах пауэрбанки без сертификации ССС.
