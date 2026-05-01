МЧС: 10 человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Коми

Частный вертолёт Ми-8Т совершил жёсткую посадку в Усинске. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС РФ по республике Коми.

В ведомстве уточнили, что воздушное судно, которое должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, при взлёте завалилось на бок.

«На борту находилось 24 человека. Пострадало 10», — говорится в сообщении.

Ранее в Ямало-Ненецком округе в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 пострадал один человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:МЧС РФКомиМи-8Вертолет

