МЧС: 10 человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Коми

В ведомстве уточнили, что воздушное судно, которое должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, при взлёте завалилось на бок.

«На борту находилось 24 человека. Пострадало 10», — говорится в сообщении.

Ранее в Ямало-Ненецком округе в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 пострадал один человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

