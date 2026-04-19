«По договоренности»: Россиянам объяснили, как уйти на удаленку с аллергией
Руководитель юридической практики Александр Южалин в эфире НСН предположил, что в РФ вряд ли внесут изменения в ТК по поводу аллергии работников.
По Трудовому кодексу если у человека возникли проблемы со здоровьем, то он может временно не работать, получив больничный или специальное медзаключение, однако о дистанционной работе можно договориться и с самим работодателем, если функционал сотрудника допускает удаленку. Об этом в беседе с НСН заявил руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин.
Ранее юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский в интервью RT напомнил, что в российском трудовом законодательстве предусмотрены объективные причины отсутствия сотрудника на рабочем месте. Речь идет о независящих от человека обстоятельствах.
По словам юриста, в том числе при сезонной аллергии также можно попросить перевода на удаленный формат работы. Южалин рассказал, как можно уйти на удаленку.
«Ни в Трудовом кодексе, ни в других документах не указано, что, если у работника есть аллергия, он имеет право "на то-то и на то-то". Есть общие требования о том, что, если по состоянию здоровья, при любой болезни, человек не может выполнять трудовую функцию, есть два варианта. Либо он открывает больничный лист: находится дома, не работает и получает пособие по временной нетрудоспособности. Либо временно могут выдать медицинское заключение с определенными противопоказаниями к работе на определенный срок. Если такое медицинское заключение выдается, работодатель должен или перевести работника на другую работу, или отстранить его от работы до того момента, пока эти противопоказания не закончатся. Это то, что говорит нам Трудовой кодекс», - объяснил он.
При этом специалист рассказал, что этот вопрос можно решить проще, договорившись напрямую с начальством.
«Но, конечно, можно поступить намного проще. Если у работника есть проблемы с аллергией, и ему тяжело находиться на рабочем месте, доходить до работы в особо острый период, вопрос может быть решен по договоренности. То есть работник может обратиться к работодателю с такой просьбой-проблемой, попросить временно перевести его на дистанционную работу. Но здесь уже слово за работодателем, поскольку по закону это (аллергия у сотрудника – прим. НСН) не является причиной того, чтобы работодатель в обязательном порядке перевел работника на дистанционку. Но он может это сделать. Это самый быстрый и простой вариант решения вопроса. Если работа сотрудника позволяет ему работать удаленно, например, у офисных специалистов, кто без потери в качестве работы может какое-то время поработать из дома, то почему нет. Думаю, что большинство работодателей пойдет навстречу работникам», - подчеркнул Южалин.
Однако он считает, что в России вряд ли внесут изменения в Трудовой кодекс по вопросам наличия аллергии у сотрудников.
«С одной стороны логично и не плохо было бы внести изменения в трудовое законодательство насчет аллергии. Но, мне кажется, это маловероятно, потому что тут сразу может возникнуть другой вопрос: "Почему мы занимаемся только аллергией?". Есть же другие аналогичные недуги, когда работник тоже не может выполнять свою трудовую функцию. «Почему аллергикам дали право, а нам — нет. Дискриминация!"», - заключил собеседник НСН.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заметил, что нужен какой-то документ вместо больничного листа, который подтверждал бы у работника обострение аллергии и его временную ограниченную работоспособность.
