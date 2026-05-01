Штрафы и замечания: Что грозит магазинам за распродажи из-за закрытия, как у «Sunlight»
Эксперт Андрей Карпов в эфире НСН заметил, что, в основном, если магазины объявляют о распродажах на фоне закрытия, то они действительно закрываются.
Очень мало компаний используют распродажи на фоне якобы закрытия магазинов в качестве маркетингового хода, однако, если выяснится, что покупатели были обмануты, и магазины не закрылись, ФАС может применить в отношении таких организаций определенные санкции. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что российские бренды просят помощи у клиентов. Отмечается, что магазины одежды и украшений среднего сегмента устраивают распродажи, заявляя о возможном закрытии своих точек. Однако, по словам Карпова, так, в качестве маркетингового хода, делают не многие фирмы.
«У кого-то это маркетинговый ход, кто-то, может быть, действительно закрывается. Не могу сказать, что так (устраивают распродажи, заявляя о возможном закрытии – прим. НСН) делают многие. Если мы зайдем в торговый центр, мы вряд ли увидим, что показывают: "Мы закрываемся — у нас скидки". Буквально единичные компании делают это в качестве маркетингового хода. То есть существуют компании, которые действительно уходят с этого места, делают распродажу и закрывают магазин», - отметил он.
При этом, эксперт уточнил, что в случае обмана потребителя Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может заинтересоваться вводящей в заблуждение рекламой и оштрафовать фирму.
«Если я правильно помню, ФАС как раз выносила замечания компании ("Sunlight" - прим. НСН) о том, что недопустимо так делать. С точки зрения рекламы есть определенные требования, которые предусмотрены законом "О рекламе". И соответственно вводить в заблуждение покупателя, конечно, нельзя. То есть если контролирующий орган, в данном случае ФАС, сочтет, что это (маркетинговый ход, связанный якобы с закрытием магазинов – прим. НСН) введение в заблуждение, то он может ввести какие-то санкции в отношении компании», - заключил собеседник НСН.
Несколько лет назад сеть ювелирных магазинов «Sunlight» периодически объявляла о распродажах из-за якобы закрытия своих точек. Однако магазины компании после акций так и не закрывались.
СМИ писали, что сотрудники управлений ФАС в некоторых регионах проверили данные о распространении рекламы о закрытии магазинов сети, а также изучили ее на наличие нарушений рекламного законодательства, чтобы принять решение о возбуждении дела в отношении компании. Отмечалось, что такая реклама создает у потребителей представления о реальном закрытии магазина и стимулирует спрос, писало ТАСС.
В итоге осенью 2020 года управление Федеральной антимонопольной службы России по Волгограду оштрафовало сеть ювелирных магазинов «Sunlight» за ложный уход с рынка на 400 тысяч рублей, напоминают «Известия».
Ранее председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила, что онлайн-сегмент перехватил эстафету в продаже парфюмерии и косметики, а «кирпичная розница» будет трансформироваться в островки эмоций.
- МЧС: 10 человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Коми
- Жена Николая Дроздова опроверлга слухи о завершении им карьеры из-за верминофобии
- СМИ: Российские аэропорты приняли жесткие меры по пауэрбанкам
- В Татарстане погиб подросток, удочка которого задела контактную сеть
- Автомобиль с погибшими мужчинами нашли под Волоколамском
- Губерниев попросил Бога сохранить Дзюбу и Овечкина от депутатства
- В США критика операции в Иране сравнялась с уровнем неодобрения войны во Вьетнаме
- Вирусолог перечислил циркулирующие в РФ вирусы
- Активы основателя «Русагро» Мошковича потребовали обратить в доход государства