Штрафы и замечания: Что грозит магазинам за распродажи из-за закрытия, как у «Sunlight»

Эксперт Андрей Карпов в эфире НСН заметил, что, в основном, если магазины объявляют о распродажах на фоне закрытия, то они действительно закрываются. 

Очень мало компаний используют распродажи на фоне якобы закрытия магазинов в качестве маркетингового хода, однако, если выяснится, что покупатели были обмануты, и магазины не закрылись, ФАС может применить в отношении таких организаций определенные санкции. Об этом в беседе с НСН заявил эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

Дело не в цене: Торговые центры объяснили волну закрытия магазинов

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что российские бренды просят помощи у клиентов. Отмечается, что магазины одежды и украшений среднего сегмента устраивают распродажи, заявляя о возможном закрытии своих точек. Однако, по словам Карпова, так, в качестве маркетингового хода, делают не многие фирмы.

«У кого-то это маркетинговый ход, кто-то, может быть, действительно закрывается. Не могу сказать, что так (устраивают распродажи, заявляя о возможном закрытии – прим. НСН) делают многие. Если мы зайдем в торговый центр, мы вряд ли увидим, что показывают: "Мы закрываемся — у нас скидки". Буквально единичные компании делают это в качестве маркетингового хода. То есть существуют компании, которые действительно уходят с этого места, делают распродажу и закрывают магазин», - отметил он.

«Не от хорошей жизни»: В индустрии рассказали, как трансформируются ТЦ

При этом, эксперт уточнил, что в случае обмана потребителя Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может заинтересоваться вводящей в заблуждение рекламой и оштрафовать фирму.

«Если я правильно помню, ФАС как раз выносила замечания компании ("Sunlight" - прим. НСН) о том, что недопустимо так делать. С точки зрения рекламы есть определенные требования, которые предусмотрены законом "О рекламе". И соответственно вводить в заблуждение покупателя, конечно, нельзя. То есть если контролирующий орган, в данном случае ФАС, сочтет, что это (маркетинговый ход, связанный якобы с закрытием магазинов – прим. НСН) введение в заблуждение, то он может ввести какие-то санкции в отношении компании», - заключил собеседник НСН.

Пустое место: Торговые центры согласились на мини-формат магазинов

Несколько лет назад сеть ювелирных магазинов «Sunlight» периодически объявляла о распродажах из-за якобы закрытия своих точек. Однако магазины компании после акций так и не закрывались.

СМИ писали, что сотрудники управлений ФАС в некоторых регионах проверили данные о распространении рекламы о закрытии магазинов сети, а также изучили ее на наличие нарушений рекламного законодательства, чтобы принять решение о возбуждении дела в отношении компании. Отмечалось, что такая реклама создает у потребителей представления о реальном закрытии магазина и стимулирует спрос, писало ТАСС.

СМИ: «Лэтуаль» планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году

В итоге осенью 2020 года управление Федеральной антимонопольной службы России по Волгограду оштрафовало сеть ювелирных магазинов «Sunlight» за ложный уход с рынка на 400 тысяч рублей, напоминают «Известия».

Ранее председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснила, что онлайн-сегмент перехватил эстафету в продаже парфюмерии и косметики, а «кирпичная розница» будет трансформироваться в островки эмоций.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РекламаФАСШтрафыМагазины

Горячие новости

Все новости

партнеры