Столбняк и коклюш присутствуют все время, поэтому очень важно вакцинироваться не только детям, но и взрослым, так как болезнь может протекать очень тяжело. Об этом НСН рассказала врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

В России зарегистрирована первая отечественная вакцина для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых, сообщили в пресс-службе «Ростеха». Отмечается, что «Холдинг «Нацимбио» получил регистрационное удостоверение Минздрава на первую отечественную вакцину аАКДС-М». Скорпилева раскрыла, что изменилось с появлением этой вакцины.

«Мы прививаем детей до определенного возраста, а дальше идет ревакцинация, но раньше она шла без коклюшного компонента, поскольку не было вакцин, кроме АДСМ. Потом у нас появились импортные вакцины, ацеллюлярные. Потом появилась вакцина для ревакцинации лиц старше 4 лет – «Адасель». Уже несколько лет идет программа вакцинации беременных женщин, чтобы ребенок имел иммунитет к коклюшу. Поэтому нельзя сказать, что люди не вакцинировались от коклюшной инфекции. Но в большинстве, конечно, нет. А так болеют 5-6 раз на протяжении жизни. Столбняк у нас никто не отменял. Любая травма может привести к столбняку. Если у вас нет достаточного иммунитета, и вы не провели вовремя профилактику, то это приведет просто к летальному исходу», - рассказала она.