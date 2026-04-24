«От пневмонии до смерти»: Врач напомнила о вакцинации от трех опасных болезней
Зоя Скорпилева раскрыла НСН, что дифтерия, коклюш и столбняк всегда присутствуют среди населения, поэтому первая отечественная вакцина от трех недугов сразу очень актуальна.
Столбняк и коклюш присутствуют все время, поэтому очень важно вакцинироваться не только детям, но и взрослым, так как болезнь может протекать очень тяжело. Об этом НСН рассказала врач Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.
В России зарегистрирована первая отечественная вакцина для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка у взрослых, сообщили в пресс-службе «Ростеха». Отмечается, что «Холдинг «Нацимбио» получил регистрационное удостоверение Минздрава на первую отечественную вакцину аАКДС-М». Скорпилева раскрыла, что изменилось с появлением этой вакцины.
«Мы прививаем детей до определенного возраста, а дальше идет ревакцинация, но раньше она шла без коклюшного компонента, поскольку не было вакцин, кроме АДСМ. Потом у нас появились импортные вакцины, ацеллюлярные. Потом появилась вакцина для ревакцинации лиц старше 4 лет – «Адасель». Уже несколько лет идет программа вакцинации беременных женщин, чтобы ребенок имел иммунитет к коклюшу. Поэтому нельзя сказать, что люди не вакцинировались от коклюшной инфекции. Но в большинстве, конечно, нет. А так болеют 5-6 раз на протяжении жизни. Столбняк у нас никто не отменял. Любая травма может привести к столбняку. Если у вас нет достаточного иммунитета, и вы не провели вовремя профилактику, то это приведет просто к летальному исходу», - рассказала она.
Также она раскрыла, насколько сегодня коклюш, дифтерия и столбняк распространены среди взрослых.
«Столбняк все время присутствует. Что касается дифтерии, то в 90-х была достаточно тяжелая вспышка, потому что упал порог вакцинированных ниже 76% популяции. Поэтому она всегда присутствует в популяции. И если опять будет снижен опять порог, то мы получим вспышку с летальными исходами. Коклюшная инфекция – это бактериальная инфекция, ее искоренить тоже нет возможности. Люди болеют тяжело. Маленькие детки могут получить достаточно тяжелые неврологические осложнения. У взрослых тоже при утрате иммунитета могут быть тяжелые коктюшные пневмонии, с апное на репризном кашле, с нарушением терморегуляции, потом с неврологическими осложнениями. Дифтерия и столбняк протекают у всех одинаково», - подытожила она.
Ранее президент Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с НСН заявил, что вакцина от ротавируса востребована только в ограниченном числе регионов, поэтому она не появилась раньше.
