В Татарстане погиб подросток, удочка которого задела контактную сеть
Удар током стал причиной смерти подростка в посёлке Васильево в Татарстане. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.
Он рассказал, что трое подростков отправились на рыбалку. Когда они переходили железнодорожные пути удочка одного из ребят задела провода контактной сети.
«Напряжение достигает 27,5 тысячи вольт. Ребёнок погиб на месте», - сообщил Афанасьев, добавив, что семье погибшего мальчика будет оказана вся необходимая поддержка.
Ранее в Московском областном центре охраны материнства и детства спасли жизнь подростку-зацеперу, получившему мощный удар током, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
