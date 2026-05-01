В Татарстане погиб подросток, удочка которого задела контактную сеть

Он рассказал, что трое подростков отправились на рыбалку. Когда они переходили железнодорожные пути удочка одного из ребят задела провода контактной сети.

«Напряжение достигает 27,5 тысячи вольт. Ребёнок погиб на месте», - сообщил Афанасьев, добавив, что семье погибшего мальчика будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее в Московском областном центре охраны материнства и детства спасли жизнь подростку-зацеперу, получившему мощный удар током, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

