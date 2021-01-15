Пока плато. Вирусолог уточнил прогноз Кудрина по третьей волне COVID

«У нее длительное плато, на него мы вышли еще в конце октября - начале ноября. Когда она кончится, можно через какое-то время ждать и третьей волны. Скорее всего, она придется на осень. Сезонность для этой инфекции имеет большое значение. Насчет осени, возможно, я и ошибаюсь. Тут такие предсказания не имеют под собой 100%-ной почвы», - отметил он.



Ученый добавил, что третья волна всё же будет не такой сильной, как первая и вторая.



«Она будет слабее, но это тоже неточное предсказание. Заранее ослабить волну можно только с помощью вакцинации», - заключил Альтштейн.



Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что пандемия в России продолжится до середины 2022 года. Он добавил, что до конца весны ситуация будет наиболее напряженной, еще один всплеск заболевания он прогнозирует на осень 2021 года, а потом коронавирус перейдет в разряд сезонных инфекций.

