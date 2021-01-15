Пока плато. Вирусолог уточнил прогноз Кудрина по третьей волне COVID
Доктор медицинских наук в эфире НСН рассказал, когда ожидать третью волну коронавируса и как ее можно заранее ослабить.
Россиян ждет третья волна коронавируса, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, возможно, она будет не слабее второй. Экономист добавил, что правительству страны придётся продлевать многие меры поддержки, введённые в период пандемии, и предпринимать дополнительные шаги в борьбе с кризисом. Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова также допустила вероятность возникновения в городе еще одной волны коронавируса. При этом сейчас, по ее словам, ситуация стабильная.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в эфире НСН заявил, что пока в стране продолжается вторая волна коронавируса.
«У нее длительное плато, на него мы вышли еще в конце октября - начале ноября. Когда она кончится, можно через какое-то время ждать и третьей волны. Скорее всего, она придется на осень. Сезонность для этой инфекции имеет большое значение. Насчет осени, возможно, я и ошибаюсь. Тут такие предсказания не имеют под собой 100%-ной почвы», - отметил он.
Ученый добавил, что третья волна всё же будет не такой сильной, как первая и вторая.
«Она будет слабее, но это тоже неточное предсказание. Заранее ослабить волну можно только с помощью вакцинации», - заключил Альтштейн.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что пандемия в России продолжится до середины 2022 года. Он добавил, что до конца весны ситуация будет наиболее напряженной, еще один всплеск заболевания он прогнозирует на осень 2021 года, а потом коронавирус перейдет в разряд сезонных инфекций.
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