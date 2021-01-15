Иммунолог: пандемия коронавируса в России продлится до лета 2022 года
Пандемия коронавируса в России продолжится до середины 2022 года, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук, гендиректор «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков.
Он добавил, что до конца весны ситуация будет наиболее напряженной, еще один всплеск заболевания он прогнозирует на осень 2021 года, а потом коронавирус перейдет в разряд сезонных инфекций, передает «Радио1».
Ранее в пятницу глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин высказал мнение, что наступивший год не будет намного легче прошлого, и россиян ждёт третья волна пандемии COVID-19.
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