Кудрин: Идёт третья волна пандемии
Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что наступивший год не будет намного легче прошлого, и россиян ждёт третья волна пандемии COVID-19.
«То, что мы видим в европейских странах – оно, как правило, позже приходит и к нам, — это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идёт третья волна пандемии, и возможно, она будет не слабее второй», — цитирует РИА Новости заявление Кудрина на пресс-подходе Гайдаровского форума.
По мнению главы Счётной палаты, год будет сложным, и расслабиться не удастся, сообщает Ura.ru. Кудрин отметил, что правительству страны придётся продлевать многие меры поддержки, введённые в период пандемии, и предпринимать дополнительные шаги в борьбе с кризисом.
При этом глава Счётной палаты подчеркнул, что власти не должны забывать о большом количестве бедных россиян и о необходимости структурных реформ в стране.
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