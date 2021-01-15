Кудрин: Идёт третья волна пандемии

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что наступивший год не будет намного легче прошлого, и россиян ждёт третья волна пандемии COVID-19.

«То, что мы видим в европейских странах – оно, как правило, позже приходит и к нам, — это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идёт третья волна пандемии, и возможно, она будет не слабее второй», — цитирует РИА Новости заявление Кудрина на пресс-подходе Гайдаровского форума.

По мнению главы Счётной палаты, год будет сложным, и расслабиться не удастся, сообщает Ura.ru. Кудрин отметил, что правительству страны придётся продлевать многие меры поддержки, введённые в период пандемии, и предпринимать дополнительные шаги в борьбе с кризисом.

При этом глава Счётной палаты подчеркнул, что власти не должны забывать о большом количестве бедных россиян и о необходимости структурных реформ в стране.

