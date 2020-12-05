Вирусолог из Уханя предупредила о новых видах коронавируса от летучих мышей

Ученая считает, что и эти новые виды коронавирусной инфекции могут передаваться людям. По мнению Ши Чжэнли, они распространяются в южноазиатских странах за границами Китая, отмечает RT.

Вирусолог считает, что COVID-19, прежде, чем попал от летучей мыши к человеку, оказался в организме промежуточного животного. По ее мнению, этими животными являются панголины. Чжэнли подчеркнула, что остается невыясненными данные о периоде, в течение которого вирус уже находился среди животных и людей до его обнаружения в 2019 году, пишет Газета.ru.

Ранее вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон заявили, что новый коронавирус COVID-19 адаптировался к человеческому организму еще в 2012 году. Свое утверждение они сделали на основе анализа истории болезни китайских горняков, убиравших шахту от фекалий летучих мышей. Об этом сообщает The Sun.

Напомним, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадия Онищенко заявил в эфире НСН, что в вопросах борьбы с пандемией коронавируса нужно брать пример с Китая.

«У России есть своя голова на плечах. Каждая страна исходит из собственной эпидситуации. Заголовки пугают о введении всеобщего карантина, но на самом деле в Германии разумные рекомендации по закрытии увеселительных заведений, отмене публичных мероприятий. Наша страна огромная, и те ограничения, которые действуют в Москве серьезнее, чем в Европе. В некоторых регионах, где заболевших единицы, и дополнительных ограничений вводить не надо. Главное, что мы должны делать – внимательно наблюдать за Китаем. Там публичных заявлений не делают, но при этом у них число выявленных и смертельных случаев стабильно», - добавил собеседник НСН.

