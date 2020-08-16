Появилась новая версия возникновения коронавируса

Новый коронавирус COVID-19 адаптировался к человеческому организму еще в 2012 году. Об этом заявили вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон, которые обнаружили истории болезни китайских горняков, убиравших шахту от фекалий летучих мышей. Об этом сообщает The Sun.

Инфицированные шахтеры из китайской провинции Юньнань заболели атипичной пневмонией. Симптомы заболевания совпадают с признаками COVID-19: сухой кашель, пневмония, высокая температура и боли в конечностях. Им потребовалось провести вентиляция легких. Для троих болезнь закончилась летальным исходом, отмечает РИА Новости.

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После экспертизы анализов шахтеров в лаборатории в Ухане установлено, что горняки заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию. Еще девять лет назад адаптировался к организму человеку.

Между тем, учёные установили, что предок коронавируса появился еще 70 лет назад. Об этом сообщает издание Nature Microbiology. Как отмечает Ura.ru, переносчиком этого возбудителя были летучие мыши, которые, предположительно, могли стать источником заражения и в наше время.

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ФОТО: pixabay.com
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