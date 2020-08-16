Появилась новая версия возникновения коронавируса

Новый коронавирус COVID-19 адаптировался к человеческому организму еще в 2012 году. Об этом заявили вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон, которые обнаружили истории болезни китайских горняков, убиравших шахту от фекалий летучих мышей. Об этом сообщает The Sun.

Инфицированные шахтеры из китайской провинции Юньнань заболели атипичной пневмонией. Симптомы заболевания совпадают с признаками COVID-19: сухой кашель, пневмония, высокая температура и боли в конечностях. Им потребовалось провести вентиляция легких. Для троих болезнь закончилась летальным исходом, отмечает РИА Новости.