Китай на границе с Россией ввел ограничения из-за коронавируса

Всем жителям — 172 тысячи человек — предстоит пройти тестирование на коронавирусную инфекцию. В округе прекратили работу детские сады и школы, ввели запрет на массовые мероприятия и застолья, посещение общественных мест. На дорогах усилили контроль. Так сотрудники общественной безопасности намерены добиться уменьшения поток людей между Маньчжурией и соседним районом городского подчинения Чжалайнор.

Эпидемиологи начали расследование инцидента. Им предстоит выяснить, где и при каких обстоятельствах заразились двое местных жителей. Также им необходимо узнать, смогли ли они заразить других людей.

Напомним, в Китае за сутки зарегистрировали 17 случаев COVID-19. Рот этом 14 из них — ввозные, два — в Маньчжурии, один — в Шанхае.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал власти России учиться борьбе с коронавирусом у Китая.

«Слово «жесткий» применяется в металлургии, у нас такого нет. У нас есть адекватность мер. Они должны решать проблему, а не просто удовлетворять чьи-то запросы. Ничего они не дадут, если будут работать без руля и ветрил. Надо работать точечно. Например, на рынке Китая выявили больного. Закрыли сегмент города и несколько миллионов граждан поголовно обследовали. Выявленных тут же просанировали, и забыли об этом. Просто закрытие города ничего не дало бы, так как многие являются бессимптомными носителями вируса. Карантин эффективен в эпидочаге», - отметил парламентарий.

