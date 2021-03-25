Рано праздновать? Вирусолог оценил идею очного шествия «Бессмертного полка»
Алексей Аграновский считает, что риск заразиться COVID-19 на шествии не больше, чем в метро, но снимать маски всё же не стоит.
Обстановка по коронавирусу в России позволяет провести акцию «Бессмертный полк» проведена в традиционном, очном формате, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
«Такое важное мероприятие по сравнению с одним днем в метро — это то, что в нынешней обстановке мы можем себе позволить. То, что власти смягчают меры, это радует. Это нормально. По сравнению с другими странами наши меры были вегетарианскими, и это себя оправдало. Думаю, смягчать меры можно и сейчас, и в мае. А так — по обстановке. Инсоляция, тепло также позволяют немного притормозить со всеми ограничительными мерами», — сказал он.
Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что шествие «Бессмертного полка» планируется провести в очном формате. По данным издания, об отмене запрета на проведение массовых мероприятий в столице мэрия может объявить в двадцатых числах апреля. На днях пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже заявил, что Парад Победы на Красной площади 9 мая запланирован в обычном формате.
Если «Бессмертный полк» решат проводить в очном формате, его участники должны будут надеть маски, считает Аграновский.
«Может, и в масках надо пройти — ничего страшного. А вот перчатки не нужны. Но делать резких рывков и праздновать победу (над коронавирусом - прим. НСН) тоже не надо. Враг еще не бежит. Пандемия — это серьезная реальность и угроза. Сейчас кривая выявляемых случаев ведет себя пристойно — снижается, но это пока еще не перелом. Не надо пока отменять маски, давайте их пока будем носить в метро, в общественных местах, магазинах», — призвал вирусолог.
Снять маски можно будет только тогда, когда больше половины россиян будут привиты от коронавируса, напомнил специалист.
«Вот когда у нас провакцинируют побольше людей, 50-60% населения, — тогда можно более уверенно отменять эти меры, и тогда кривая более ощутимо поползет вниз», — добавил Аграновский.
В начале марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что масочный режим и ограничения массовых мероприятий, которые действуют в столице из-за пандемии коронавируса, возможно, будут действовать и после весны.
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