В РФ вновь выявили более 9 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
В России выявили 9 221 новых заражений коронавирусом в России за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Днем ранее в стране зарегистрировали 8861 случай заболевания, напоминает RT.
По данным оперштаба, общее число заражений COVID-19 с начала пандемии достигло 4 492 692.
При этом за сутки от инфекции вылечились 10 881 жителей страны, за весь период распространения вируса выздоровел 4 109 281 россиянин.
За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 393 смерти от коронавирусной инфекции, общее число умерших пациентов достигло 96612 человек.
Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве (1787), Санкт-Петербурге (804) и Московской области (540), сообщает «Свободная пресса».
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Заразились
4,5 млн+9 221 / сут.
Умерли
96 612+393 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+10 881 / сут.
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