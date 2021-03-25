В РФ вновь выявили более 9 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 9 221 новых заражений коронавирусом в России за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Днем ранее в стране зарегистрировали 8861 случай заболевания, напоминает RT.

По данным оперштаба, общее число заражений COVID-19 с начала пандемии достигло 4 492 692.

При этом за сутки от инфекции вылечились 10 881 жителей страны, за весь период распространения вируса выздоровел 4 109 281 россиянин.

За минувшие сутки в РФ зарегистрировали 393 смерти от коронавирусной инфекции, общее число умерших пациентов достигло 96612 человек.

Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве (1787), Санкт-Петербурге (804) и Московской области (540), сообщает «Свободная пресса».

