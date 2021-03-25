«Бессмертный полк» в масках? Какие ограничения отменят в Москве к маю

Нерабочей с сохранением зарплаты сначала была объявлена одна неделя, с 30 марта по 3 апреля, но в результате режим нерабочих дней продлился полтора месяца и был снят только 12 мая.

Работу продолжали лишь стратегические предприятия, больницы, аптеки и те, кто обеспечивает население продуктами и товарами первой необходимости. Многие работодатели перевели сотрудников на дистанционный режим работы.

Одновременно Путин объявил о мерах поддержки — они коснулись в первую очередь семей с детьми и безработных, были введены кредитные каникулы, для бизнеса объявили мораторий на банкротства и отсрочку по уплате налогов.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом тогда парад перенесли с 9 мая на 24 июня — в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. На трибуне вместе с Владимиром Путиным были ветераны и главы ряда государств. Акцию «Бессмертный полк» провели в онлайн-режиме. Очно акцию сначала планировали на разные даты, но затем решили вовсе перенести на 9 мая 2021 года.

В случае, если к маю в Москве все-таки отменят ограничения на проведение массовых мероприятий, то масочный режим, скорее всего, останется. В начале марта столичный мэр Сергей Собянин заявлял, что масочный режим в транспорте (так же, как и запрет на массовые мероприятия) останется в силе даже летом. По его словам, решение о снятии ограничений власти будут принимать, исходя из темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с НСН тогда предположил, что москвичи всё же снимут маски к лету, а, может быть, уже к началу мая.

«Все меры должны иметь обоснование. Масочный режим предохраняет от заражения большое количество людей. В Москве людей, способных заразиться, все меньше и меньше. Чтобы понять, сколько людей заражается бессимптомно, нужно количество выявленных заболевших умножить на 10, об этом часто забывают при вычислении иммунной прослойки. К маю или концу мая, думаю, не будет смысла сохранять ограничения, их отмена будет способствовать ускоренному знакомству населения с вирусом и естественному завершению эпидемии», — заявил он, добавив, что с вакцинацией россиян из групп риска следует поспешить.

Однако прогнозы вирусологов не отличаются единством. Например, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал НСН, что, несмотря на снижение уровня заболеваемости, масочный режим, скорее всего, раньше сентября отменен не будет.

«До сентября в масках будем ходить. Оптимальным будет до формирования коллективного иммунитета сохранять масочный режим», — сказал он, отметив, что речь идет о закрытых помещениях с массовым пребыванием людей — магазинах, общественном транспорте, офисах, концертных залах и прочих местах скопления людей.

