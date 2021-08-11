Вирусолог: штамм «дельта» не отменяет, а замедляет коллективный иммунитет
Ученый оспорил выводы создателя Оксфордской вакцины о невозможности достижения коллективного иммунитета из-за новых штаммов.
«Дельта-штамм» коронавируса не отменяет, а лишь замедляет коллективный иммунитет, сказал вирусолог Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Ранее создатель вакцины AstraZeneca Эндрю Поллард заявлял, что коллективный иммунитет не может быть достигнут в условиях циркулирования штамма «дельта».
«Любой доминирующий штамм может по-разному влиять на формирование коллективного иммунитета, но ни один не снимает его целиком. «Дельта», в самом деле, частично преодолевает иммунитет, полученный популяцией к нулевому (уханьскому) штамму, но это обстоятельство лишь замедляет, а не отменяет коллективный иммунитет», - отметил Аграновский.
Также Поллард предложил сосредоточиться на лечении тяжелых случаев COVID-19 вместо того, чтобы делать акцент на вакцинации. Аграновский оспорил эту точку зрения.
«Важно учитывать, что иммунитет, полученный в результате перенесенной инфекции, отличается от вакцинного иммунитета - последний защищает лучше при появлении нового штамма в популяции. Вакцинация Пфайзером или «Спутником V» дает высокий титр нейтрализующих антител к S белку нулевого штамма, которые эффективно подавляют штамм «дельта» и другие новые штаммы. Коллективный иммунитет при массовой вакцинации будет более надежным. При эпидемии надо уметь и лечить тяжелые случаи, и соблюдать санитарные меры, и вакцинироваться Тактика сосредоточиться на чем-то одном», как предлагает профессор Поллард, не будет хороша»», - считает он.
При этом Аграновский отметил эффективность действующих вакцин против новых штаммов коронавируса и отверг необходимость их смешивания.
«Phizer, Moderna и «Спутник» пока что достаточно хороши, при этом смешивать вакцины нет смысла», - резюмировал он.
Накануне директор группы по разработке вакцины Oxford-Astrazeneca Эндрю Поллард раскритиковал планы Великобритании по вакцинации в интервью BBC.
«Проблема в том, что этот вирус - не вирус кори. Если привить от кори 95% населения, вирус кори больше не может передаваться, - цитирует его Guardian. - Вариант "Дельта" будет заражать тех, кто привился. И это значит, что любой, кто до сих пор не вакцинировался, рано или поздно этот вирус встретит. И у нас нет ничего, что может полностью остановить его передачу», - заявил он.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал срок достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России.
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