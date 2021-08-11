Вирусолог: штамм «дельта» не отменяет, а замедляет коллективный иммунитет

Также Поллард предложил сосредоточиться на лечении тяжелых случаев COVID-19 вместо того, чтобы делать акцент на вакцинации. Аграновский оспорил эту точку зрения.

«Важно учитывать, что иммунитет, полученный в результате перенесенной инфекции, отличается от вакцинного иммунитета - последний защищает лучше при появлении нового штамма в популяции. Вакцинация Пфайзером или «Спутником V» дает высокий титр нейтрализующих антител к S белку нулевого штамма, которые эффективно подавляют штамм «дельта» и другие новые штаммы. Коллективный иммунитет при массовой вакцинации будет более надежным. При эпидемии надо уметь и лечить тяжелые случаи, и соблюдать санитарные меры, и вакцинироваться Тактика сосредоточиться на чем-то одном», как предлагает профессор Поллард, не будет хороша»», - считает он.

При этом Аграновский отметил эффективность действующих вакцин против новых штаммов коронавируса и отверг необходимость их смешивания.

«Phizer, Moderna и «Спутник» пока что достаточно хороши, при этом смешивать вакцины нет смысла», - резюмировал он.

Накануне директор группы по разработке вакцины Oxford-Astrazeneca Эндрю Поллард раскритиковал планы Великобритании по вакцинации в интервью BBC.