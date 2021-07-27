Гинцбург назвал срок достижения коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Для этого понадобиться привить ещё 65 миллионов россиян, заявил директор Центра имени Гамалеи.
Сто миллионов россиян могут быть привиты уже к ноябрю, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». По его словам, этого должно хватить для достижения коллективного иммунитета в России.
«В учебниках по иммунологии и эпидемиологии написано, что при воздушно-капельном пути распространения инфекции популяционный иммунитет возникает, когда 70% населения обладают протективными вирусонейтрализующими антителами. То есть не просто антителами к какому-то белку, а теми антителами, которые нейтрализуют вирус. Есть разница. Поэтому нужно проводить популяционный анализ, который именно эти антитела выявляет. Только 70% надо считать не от взрослого населения, а от 145 миллионов. Получается, что нужно привить сто миллионов. Треть пути мы уже прошли. Может, оставшиеся две третьих мы к ноябрю тоже закончим», - заявил эксперт.
Ранее сообщалось, что число вакцинированных против коронавируса в России к настоящему времени превысило 35 миллионов человек – это 24% от всего населения. Гинцбург заявил, что эта цифра похожа на правду, ведь на данный момент в оборот поступило около 40 миллионов доз «Спутника V».
Директор Центра имени Гамалеи надеется, что коллективный иммунитет удастся достичь за счет вакцинированных.
«Процент переболевших тоже, безусловно, надо учитывать. Но насколько продолжительный и хороший протективный эффект дает перенесенное заболевание, однозначно сказать сейчас тоже никто не берется. Можно процентов 10-15 на это набросить. Но так считать не совсем гуманно по той простой причине, что у заболевших могут быть серьезные последствия после заболевания. Поэтому лучше вакцинироваться и не болеть», - отметил специалист.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что вакцинация не остановит осеннюю волну COVID-19.
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