Гинцбург: Коронавирус в 70% случаев не проходит бесследно

Коронавирус в 70% случаев не проходит бесследно для пациента, у людей могут возникать осложнения, приводящие в некоторых случаях даже к инвалидности. Об этом журналистам рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, зачастую после заболевания требуется длительный восстановительный период.

По его словам, для изучения коронавируса задействованы огромные, беспрецедентные научные силы, однако пока говорить о том, что он побежден, нельзя.