Гинцбург: Коронавирус в 70% случаев не проходит бесследно
Коронавирус в 70% случаев не проходит бесследно для пациента, у людей могут возникать осложнения, приводящие в некоторых случаях даже к инвалидности. Об этом журналистам рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, зачастую после заболевания требуется длительный восстановительный период.
По его словам, для изучения коронавируса задействованы огромные, беспрецедентные научные силы, однако пока говорить о том, что он побежден, нельзя.
Гинцбург отметил, что ученые еще не все знают о коронавирусе, к тому же он довольно сильно меняется. По его словам, на данный момент нет сомнений в том, что этот вирус очень глубоко внедряется в регуляторный механизм иммунной системы человека.
Наиболее благоприятные условия для вакцинации от коронавируса складываются летом, и гражданам лучше сделать прививку именно в этот период. Такие рекомендации ранее дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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