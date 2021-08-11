Иммунолог уличил СМИ в фейках про 82% смертности от штамма «йота»
Владислав Жемчугов объяснил «Радиоточки НСН», почему новый штамм несильно отличается от предыдущих.
Новый штамм коронавирусной инфекции «йота» с повышенной на 82% летальностью обнаружен в Нью-Йорке. Врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в комментарии с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что многие СМИ неверно подают информацию, заявляя, что летальность нового штамма достигает 82%.
«СМИ иногда неверно подают информацию, от этого путаница. Летальность не 82%, а на 82% больше, чем у предыдущего штамма. Первое утверждение означает, что из 100 заболевших умирает 82. Что ужасно! А второе, что, если от предыдущего штамма умирало меньше одного человека из ста (об этом мы уже знаем), то «йота» приводит к 1,5 смерти», - рассказал Жемчугов.
Коронавирус в 70% случаев не проходит бесследно для пациента, у людей могут возникать осложнения, приводящие в некоторых случаях даже к инвалидности. Об этом ранее заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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