Винокур назвал диагноз госпитализированного Лещенко

Народный артист РСФСР Владимир Винокур назвал диагноз, который поставили ему другу, певцу Льву Лещенко и супруге. Оба были госпитализированы несколько дней назад.

Коронавирус в Москве подхватили еще 120 человек

«Они с двусторонним воспалением легких попали в больницу. Чувствуют себя нормально, они на обследовании», - сказал Винокур в интервью «Интерфаксу».

Юморист также отметил, что Лещенко и его жена, почувствовав недомогание, самостоятельно обратились в медицинский центр в Коммунарке в Новой Москве. Их госпитализировали с подозрением на коронавирус, отмечает RT.

При этом накануне некоторые СМИ сообщали, что Винокур якобы навести чету Лещенко в Коммунарке. Однако в беседе с НСН сам юморист назвал эти слухи глупостью.

По состоянию на 25 марта число заболевших коронавирусом в России достигло 658 человек — плюс 163 заражения за сутки, отмечает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:Владимир ВинокурЛев ЛещенкоКоронавирус