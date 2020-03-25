Винокур назвал диагноз госпитализированного Лещенко
Народный артист РСФСР Владимир Винокур назвал диагноз, который поставили ему другу, певцу Льву Лещенко и супруге. Оба были госпитализированы несколько дней назад.
«Они с двусторонним воспалением легких попали в больницу. Чувствуют себя нормально, они на обследовании», - сказал Винокур в интервью «Интерфаксу».
Юморист также отметил, что Лещенко и его жена, почувствовав недомогание, самостоятельно обратились в медицинский центр в Коммунарке в Новой Москве. Их госпитализировали с подозрением на коронавирус, отмечает RT.
При этом накануне некоторые СМИ сообщали, что Винокур якобы навести чету Лещенко в Коммунарке. Однако в беседе с НСН сам юморист назвал эти слухи глупостью.
По состоянию на 25 марта число заболевших коронавирусом в России достигло 658 человек — плюс 163 заражения за сутки, отмечает «Свободная пресса».
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