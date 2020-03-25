Винокур назвал диагноз госпитализированного Лещенко

«Они с двусторонним воспалением легких попали в больницу. Чувствуют себя нормально, они на обследовании», - сказал Винокур в интервью «Интерфаксу».



Юморист также отметил, что Лещенко и его жена, почувствовав недомогание, самостоятельно обратились в медицинский центр в Коммунарке в Новой Москве. Их госпитализировали с подозрением на коронавирус, отмечает RT.



При этом накануне некоторые СМИ сообщали, что Винокур якобы навести чету Лещенко в Коммунарке. Однако в беседе с НСН сам юморист назвал эти слухи глупостью.



По состоянию на 25 марта число заболевших коронавирусом в России достигло 658 человек — плюс 163 заражения за сутки, отмечает «Свободная пресса».

