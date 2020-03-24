Винокур назвал глупостью новость о посещении Лещенко в больнице

В беседе с НСН народный артист РСФСР Владимир Винокур назвал такие сообщения СМИ «глупостью».

«Если [общаться] на тему Лещенко, то я даже говорить не буду. [Домыслы], что я посещал его в инфекционной больнице - это глупость неимоверная», - сказал Винокур.

Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин посетил строительство больницы в посёлке Коммунарка в Новой Москве, возводимой в связи с эпидемией коронавируса.

