Винокур назвал глупостью новость о посещении Лещенко в больнице
Народный артист РСФСР Владимир Винокур в эфире НСН опроверг слухи о своем посещении друга в инфекционной больнице, в Коммунарке.
Народный артист Лев Лещенко вместе с супругой Ириной госпитализированы в инфекционную больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Как пишет «МК», врачи частной скорой помощи выявили двухстороннее воспаление легких у знаменитой четы. Диагноз коронавирус пока не подтвержден. При этом, ряд СМИ сообщает, что семью Лещенко уже посетил лучший друг Владимир Винокур.
В беседе с НСН народный артист РСФСР Владимир Винокур назвал такие сообщения СМИ «глупостью».
«Если [общаться] на тему Лещенко, то я даже говорить не буду. [Домыслы], что я посещал его в инфекционной больнице - это глупость неимоверная», - сказал Винокур.
Ранее НСН сообщала, что президент России Владимир Путин посетил строительство больницы в посёлке Коммунарка в Новой Москве, возводимой в связи с эпидемией коронавируса.
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