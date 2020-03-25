Коронавирус в Москве подхватили еще 120 человек

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что общее число заболевших в России по состоянию на 25 марта — 658 человек. За сутки инфицированных стало больше на 163 человека.



Всего новые случаи заболевания за сутки были выявлены в 20 российских регионах, отмечает RT.



Одновременно с этим растет число заболевших и на Украине. Там по состоянию на 25 марта насчитывается 113 инфицированных, накануне сообщалось о 84 заболевших. Три человека скончались, передает «Свободная пресса».

