Коронавирус в Москве подхватили еще 120 человек
В российской столице за минувшие сутки выявлено 120 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные оперативного штаба. В Подмосковье за этот же период зафиксировано 6 новых случаев.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что общее число заболевших в России по состоянию на 25 марта — 658 человек. За сутки инфицированных стало больше на 163 человека.
Всего новые случаи заболевания за сутки были выявлены в 20 российских регионах, отмечает RT.
Одновременно с этим растет число заболевших и на Украине. Там по состоянию на 25 марта насчитывается 113 инфицированных, накануне сообщалось о 84 заболевших. Три человека скончались, передает «Свободная пресса».
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