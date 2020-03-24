Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус
Певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко и его жена Ирина попали в больницу в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус COVID-19.
По данным «Московского комсомольца», певец несколько дней назад вызвал скорую помощь. Медики заподозрили у него у него двустороннее воспаление легких. Для безопасности артиста его решили госпитализировать вместе с супругой.
Отмечается, что пока диагноз «коронавирус» ни у Лещенко, ни у его супруги не подтвержден.
В то же время певца в больнице уже навестил его друг — Владимир Винокур. Он заявил, что Лещенко и его жена в последнее время не покидали территорию России.
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