Льва Лещенко госпитализировали с подозрением на коронавирус

По данным «Московского комсомольца», певец несколько дней назад вызвал скорую помощь. Медики заподозрили у него у него двустороннее воспаление легких. Для безопасности артиста его решили госпитализировать вместе с супругой.

Отмечается, что пока диагноз «коронавирус» ни у Лещенко, ни у его супруги не подтвержден.

В то же время певца в больнице уже навестил его друг — Владимир Винокур. Он заявил, что Лещенко и его жена в последнее время не покидали территорию России.

