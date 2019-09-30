Винодел рассказал, какое вино подорожает с увеличением акциза
Председатель правления Черноморского форума виноделия объяснил НСН, кто из производителей сможет снизить цену после её скачка вверх.
Президент России Владимир Путин подписал закон повышении винных акцизов с 2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что теперь акцизы вырастут не только для импортных вин, но и для отечественных. В 2020 году акциз на вина и фруктовые вина составит 31 рубль за литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля. Акциз на игристые вина — 40 рублей за 1 литр, годом позже — 41 рубль, а в 2022 году — 43 рубля. Кроме того, акциз вводится и на виноматериалы.
Рост цен коснётся всей винной продукции, однако те производители, которые используют выращенный в России собственный виноград, смогут впоследствии отыграть ситуацию назад, рассказал в эфире НСН председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев.
«Цены вырастут на все вина примерно одинаково. Другой вопрос, что у нас сейчас разрабатывается система возврата по тем категориям, которые производят вина из собственного винограда. Идея в том, что потом можно будет получать возврат, если вы выращиваете виноград в России. Но этот механизм до конца не отработан, и надо понимать, что у нас меньше 30% — где-то 27-28% всего вина производится из собственного винограда. Это вино тоже вначале подорожает, но потом оно должно стабилизироваться. То есть, стратегически подорожает 70% вина — сейчас всё, потому что возврат будет после того, как заплачены акцизы. Поэтому винолюбители сейчас, грубо говоря, будут поддерживать наш бюджет. А кто не сможет, на пиво и водку перейдут», — обрисовал картину Меркушев.
Рост цен, по его словам, будет небольшим, и меньше затронет те категории, которые не требуют больших затрат на транспортировку.
«Но подорожание произойдёт не на такую уж большую сумму. Вино от производителя до полки дорожает от 2,5 до 3,5 раз, а импортное до четырёх. А теперь эту сумму можно умножить на 2,5-3 раза. В принципе, вино, которое ближе потребителю, должно подорожать меньше, потому что ниже транспортные расходы, нет пошлины», — отметил эксперт.
Напомним, правительство РФ выдвинуло предложение о повышении акцизов на вино с 2020 года ещё в июле. Тогда Виталий Меркушев рассказал НСН, по каким потребителям вина решение ударит в первую очередь. Кроме того, он отметил, что увеличение акцизов не приведёт к существенному пополнению бюджета.
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