Виноделы: Повышение акцизов на вино бюджет не наполнит
Председатель правления Черноморского форума виноделия в эфире НСН рассказал, что предлагаемые правительством меры не пойдут на пользу бюджету, но существенно ударят по населению.
Правительство РФ выдвинуло предложение о существенном повышении акцизов на вино с 2020 года. Разработанный законопроект предполагает увеличение акцизов на тихие вина до 31 рубля, а на игристые – до 40 рублей, что, по мнению ряда экспертов, поднимет цены на винные напитки до уровня цен на вино, пишет газета «Ведомости».
Председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев заявил НСН, что такое повышение акцизов ударит в первую очередь по небогатым потребителям.
«Средняя цена на вино российского производства возрастёт в 2-2,5 раза, импортного – в 3-4 раза. Рост акцизов затронет 90% сегмента рынка и приведёт к удорожанию, прежде всего, недорогого вина. Таким образом, рост акцизов не затронет элитный сегмент, но ударит по небогатым людям», – оценил эксперт отрасли.
Виталий Меркушев также отметил, что данная ситуация не только ударит по кошелькам потребителей, но и не принесет никому существенного дохода.
«Сейчас в качестве любимого напитка вино выбирают только 12 % населения России, а уровень потребления алкоголя на сегодня составляет примерно 8,5 литра на человека в отличие от 20 литров на человека в советское время. Вследствие малого употребления винных напитков рост акцизов на них к большой марже не приведёт и федеральный бюджет значительно не увеличит», – подчеркнул он.
Однако, как заметил эксперт, разговоры о повышении акцизов на вина ведутся уже полтора года, но винное лобби у нас сильное, и оно, скорее всего, смягчит этот закон.
Ранее Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ уже объяснил НСН, что рост цен на продукты для бедных связан с их «неэластичностью».
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Возможна диверсия. СМИ узнали о версиях трагедии с «Лошариком»
- Володин экстренно собрал Совет Думы на внеочередное заседание
- Лавров ответил на призыв Зеленского о встрече с Путиным
- «Много чести». Путин не поддержал санкции против Грузии за личные оскорбления
- Мужа укравшей миллионы кассирши обвинили во лжи