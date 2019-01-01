Виноделы: Повышение акцизов на вино бюджет не наполнит

Правительство РФ выдвинуло предложение о существенном повышении акцизов на вино с 2020 года. Разработанный законопроект предполагает увеличение акцизов на тихие вина до 31 рубля, а на игристые – до 40 рублей, что, по мнению ряда экспертов, поднимет цены на винные напитки до уровня цен на вино, пишет газета «Ведомости».

Председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев заявил НСН, что такое повышение акцизов ударит в первую очередь по небогатым потребителям.

«Средняя цена на вино российского производства возрастёт в 2-2,5 раза, импортного – в 3-4 раза. Рост акцизов затронет 90% сегмента рынка и приведёт к удорожанию, прежде всего, недорогого вина. Таким образом, рост акцизов не затронет элитный сегмент, но ударит по небогатым людям», – оценил эксперт отрасли.