Путин утвердил повышение акцизов на вино

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого с 1 января 2020 года будут повышены акцизы на вино, сообщает RT.

Так с 1 января 2020 года акцизы на вина и фруктовые вина повысятся до 31 рубля за литр, с 2021 года – до 32 рублей, с 2022 года – до 33 рублей.