Путин утвердил повышение акцизов на вино

30 сентября 201908:44

Президент России Владимир Путин подписал закон, в рамках которого с 1 января 2020 года будут повышены акцизы на вино, сообщает RT.

Так с 1 января 2020 года акцизы на вина и фруктовые вина повысятся до 31 рубля за литр, с 2021 года – до 32 рублей, с 2022 года – до 33 рублей.

Виноделы не испугались конкуренции со стороны РПЦ

Акциз на игристые вина со следующего года будет повышен до 40 рублей, в 2021 и 2022 годах будет соответствующее повышение еще на рубль.

В свою очередь российские виноделы не видят в этом большой проблемы. Они заявили телеканалу «360», что изменения коснутся импортных вин, стоимость которых может подскочить до 15 процентов. Стоимость российского вина должна остаться без изменений.

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