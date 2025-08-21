Проверить романтические отношения не поможет даже полиграф, но за порочной практикой браков по расчету ради гражданства РФ нужен контроль государства, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев в разговоре с НСН.

В Госдуме предложили тестировать будущих супругов, чтобы пресекать фиктивные браки ради получения гражданства РФ. С такой инициативой выступила депутат Яна Лантратова, которая направила соответствующее обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Она предложила закрепить проверки уполномоченных органов в местах проживания супругов с целью подтверждения ведения ими совместного хозяйства, а также проведения при необходимости опроса соседей, друзей и родственников супругов. Об этом сообщили РИА Новости. Матвеев поддержал коллегу.