В Госдуме предложили ЗАГСу контролировать браки россиян с мигрантами
Контроль за семейными парами, в которых один из супругов мигрант, можно возложить на органы регистрации брака, заявил НСН Михаил Матвеев.
Проверить романтические отношения не поможет даже полиграф, но за порочной практикой браков по расчету ради гражданства РФ нужен контроль государства, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев в разговоре с НСН.
В Госдуме предложили тестировать будущих супругов, чтобы пресекать фиктивные браки ради получения гражданства РФ. С такой инициативой выступила депутат Яна Лантратова, которая направила соответствующее обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Она предложила закрепить проверки уполномоченных органов в местах проживания супругов с целью подтверждения ведения ими совместного хозяйства, а также проведения при необходимости опроса соседей, друзей и родственников супругов. Об этом сообщили РИА Новости. Матвеев поддержал коллегу.
«Я думаю, инициатива имеет право на существование, просто возникает вопрос, на кого могут быть возложены такого рода обязанности? Госдума уже увеличила испытательный срок для свадеб мигрантов с гражданами РФ, чтобы у соответствующих органов появилась возможность убедиться в том, что между этими людьми существуют какие-то романтические контакты, которые можно каким-то образом подтвердить. Должен ли это контролировать ЗАГС? Скорее всего да, поскольку он занимается регистрацией брака. Другое дело, что любое подобное тестирование должны проводить не просто какие-то люди, а специалисты с психологическим образованием, чтобы они по собеседованию могли увидеть наличие или отсутствие каких-то реальных отношений между людьми», — подчеркнул депутат.
Он добавил, что проверки на честность с помощью «детектора лжи» в романтических ситуациях могут выдавать некорректный результат.
«Полиграф может быть и помог бы, но здесь возникает вопрос, а покажет ли он любовь? Люди могут принять решение о вступлении в брак через месяц после знакомства — вот так сильно друг друга полюбили. Какие-то стандартные методы тестирования на уровне того, что “давайте проверим, как долго вы друг друга знаете, дарили ли вы подарки”, какие-то еще другие способы не всегда сработают. Хотя, к сожалению, существует порочная практика, когда мужчины-иностранцы вступают в брак с женщинами-россиянками, а после получения гражданства разводятся. Конечно, государство должно реагировать на эту ситуацию», — заключил собеседник НСН.
Ранее Матвеев призвал в эфире НСН расширить список причин для лишения гражданства.
