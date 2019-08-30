Винодел объяснил дешевизну проверенного Роскачеством вина
Предправления Черноморского форума виноделия в эфире НСН рассказал, насколько можно доверять недорогим винам.
По данным Роскачества, качественное вино в России можно найти за 250 рублей за бутылку. Эксперты организации проверили 320 образцов вина стоимостью от 250 до 500 рублей, из которых 200 получили оценку выше ГОСТ. Об этом рассказал замглавы «Роскачества» Илья Лоевский.
Предправления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев в эфире НСН рассказал, насколько можно доверять недорогим винам.
«Некоторым компаниям за счет большого объема и работы с крупными сетями удается снизить цену. Так что нормальное вино за 250 рублей, конечно, существует. Конкуренция огромная на винном рынке. И за 200 рублей можно купить хорошее вино. Цены диктуют глобальные торговые сети, которые дают самую низкую цену. Но в исследовании Роскачества не затронуты некоторые аспекты. Это стабильность качества вина. При очень низкой цене первые партии вина в крупной сети будут качественными. Иначе их не возьмут в сеть. Многие виноделы отдают вино фактически по себестоимости, чтобы показать себя. Но потом им надо выплачивать кредиты, зарплаты, и встает вопрос цены. Повысить они ее уже не могут, поэтому они понижают качество. Так может быть с любым вином, через полгода падает качество. Роскачество раз в год проводит проверки, а надо раз в три месяца. Винодел тоже должен существовать. Эти цены – это на грани выживания», - объяснил эксперт.
По его словам, результатам проверки Роскачества нужно относиться с осторожностью. «Необходима не только органолептическая проверка. То есть они дегустируют и говорят, что вино хорошее. А на утро может болеть голова. Нужна лабораторная проверка чистоты вина, соответствия всем стандартам, которую не делают. Это очень дорого. Но проверки только вкусовых качеств уже недостаточно», - подчеркнул Меркушев.
Ранее Виталий Меркушев в эфире НСН рассказал, сколько должен стоить хороший портвейн.
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