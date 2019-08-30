Винодел объяснил дешевизну проверенного Роскачеством вина

«Некоторым компаниям за счет большого объема и работы с крупными сетями удается снизить цену. Так что нормальное вино за 250 рублей, конечно, существует. Конкуренция огромная на винном рынке. И за 200 рублей можно купить хорошее вино. Цены диктуют глобальные торговые сети, которые дают самую низкую цену. Но в исследовании Роскачества не затронуты некоторые аспекты. Это стабильность качества вина. При очень низкой цене первые партии вина в крупной сети будут качественными. Иначе их не возьмут в сеть. Многие виноделы отдают вино фактически по себестоимости, чтобы показать себя. Но потом им надо выплачивать кредиты, зарплаты, и встает вопрос цены. Повысить они ее уже не могут, поэтому они понижают качество. Так может быть с любым вином, через полгода падает качество. Роскачество раз в год проводит проверки, а надо раз в три месяца. Винодел тоже должен существовать. Эти цены – это на грани выживания», - объяснил эксперт.

По его словам, результатам проверки Роскачества нужно относиться с осторожностью. «Необходима не только органолептическая проверка. То есть они дегустируют и говорят, что вино хорошее. А на утро может болеть голова. Нужна лабораторная проверка чистоты вина, соответствия всем стандартам, которую не делают. Это очень дорого. Но проверки только вкусовых качеств уже недостаточно», - подчеркнул Меркушев.

Ранее Виталий Меркушев в эфире НСН рассказал, сколько должен стоить хороший портвейн.

