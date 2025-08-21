В новом альбоме Вадима Самойлова будут две песни на стихи Суркова
21 августа 202515:30
Александра Веснина
Вадим Самойлов сказал НСН, что осенью у музыкантов всегда много премьер, поэтому группа решила выпустить новый альбом после новогодних праздников.
Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в беседе со спецкором НСН рассказал о работе над новым альбомом, который увидит свет в начале следующего года.
«Новый альбом не просто готов, а дважды готов! Сначала пластинка была готова, когда я ее только сочинил. Второй раз она была готова, когда я создавал аранжировку и демонстрационные записи во время своего нахождения в Екатеринбурге. Я создал музыкальный клавир! Работа идет, все хорошо, процесс чередуется с гастролями. В новом альбоме будут две песни на стихи Славы Суркова (Владислав Сурков — экс-помощник президента России, экс-зампред правительства России). Мы поддерживаем взаимоотношения и периодически встречаемся. Еще два сингла из нового альбома я исполню на фестивале «ДК Горбунова — легенда русского рока». Это песни «На Счастье» и «Эра Водолея», - сказал собеседник НСН.
По его словам, новый альбом выйдет после январских праздников 2026 года.
«Два сингла из нового альбома выйдут до Нового года. Полноценный релиз пластинки запланирован на период после январских праздников. Это сделано потому, что осень является порой релизов. У нас же специфика альбома для спокойного восприятия. И вот как раз после всех праздников люди будут философски осмысливать свою жизнь, слушая умные тексты», - заключил музыкант.
Ранее Самойлов в эфире НСН призвал музыкальные каналы уделять больше внимания року, а также рассказал о большом потенциале молодых провинциальных рок-музыкантов.
