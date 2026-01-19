Видеоигры без вреда: Как и сколько можно играть, чтобы сохранить здоровье
Опрошенные НСН эксперты рассказали, как правильно играть в видеоигры, чтобы не только не навредить своему здоровью, но и приумножить его.
Федеральный стандарт подготовки киберспортсменов предусматривает на этапе высшего спортивного мастерства до 28 часов в неделю только в рамках дополнительного образования — и это строго структурированные тренировки с анализом и разборами, сказал НСН IT-эксперт Даниил Аржаков.
Австралийские ученые ранее установили безопасную продолжительность видеоигр. По их мнению, такой досуг не должен занимать более 10 часов в неделю: при превышении этого порога у молодых людей начинаются проблемы со сном, питание и массой тела. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition. Аржаков рассказал, как у профессиональных киберспортсменов не развивается игровая зависимость.
«Если говорить о киберспорте, то здесь все кардинально меняется — там нет места "бессмысленному геймингу". Федеральный стандарт подготовки киберспортсменов предусматривает на этапе высшего спортивного мастерства до 28 часов в неделю только в рамках дополнительного образования — и это строго структурированные тренировки с анализом и разборами. Для спортсменов на тренировочном этапе подготовки нормой считается восемь часов в день — но с четким распределением: четыре часа тренировок, два часа отдыха, еще четыре часа тренировок, плюс обязательная физическая активность. В таком режиме игровая зависимость практически невозможна — потому что это спорт. И да, 10 часов за один присест — возможно, особенно в юности, когда организм легче адаптируется к нагрузкам, но с возрастом такие марафоны становятся все опаснее, и даже профессионалы постепенно снижают объем тренировок, чтобы сохранить здоровье», — сказал собеседник НСН.
Начальник отдела организации и проведения комплексных мероприятий ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» Даниил Лопатников в беседе с НСН отметил, что видеоигры могут быть и полезны для человека. Однако, по его словам, важно знать меру.
«Важно подчеркнуть, что компьютерные игры не стоит рассматривать исключительно как фактор риска. В научном контуре существует немало исследований, указывающих на их положительное влияние на когнитивные способности, скорость реакции, внимание и принятие решений. Однако этот эффект проявляется только при разумном дозировании нагрузки. Чрезмерное и неконтролируемое увлечение играми без физической активности и профилактики чаще приводит к негативным последствиям: гиподинамии, нарушениям осанки (кифозы, сколиозы), синдрому лучезапястного канала и другим проблемам опорно-двигательного аппарата. Таким образом, ключевым фактором остается не сама игра, а баланс между цифровой активностью, отдыхом, сном и движением», — отметил Лопатников.
Начальник отдела Центра спортивной подготовки, ведущий российский исследователь в области нейроспорта Дмитрий Штаненко, в свою очередь, призвал проводить выходные дни не за играми, а за физическими активностями.
«На мой взгляд, стоит сделать важное замечание о том, что разные геймеры имеют разные игровые сессии. Кто-то играет 10 часов, растягивая их по всей неделе, что определенно снижает нагрузку на организм, а некоторые посвящают себя этому времени за раз, например, в выходной день. Второй подход, как мне кажется, является более вредным в отношении здоровья человека, учитывая, что до этого он сидел пять дней по 8-10 часов в офисе. Эти действия схожи, так что не стоит усугублять свое состояние еще одним "рабочим днем". На выходных все же лучше уделять время различным физическим активностям», — добавил эксперт.
Ранее директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов заявил НСН, что при любом времяпровождении за компьютером, будь то работа или отдых, необходимо делать легкую гимнастику каждый час, разминать мышцы и делать упражнения для глаз.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Интерес Трампа к Гренландии связали с развитием искусственного интеллекта
- Видеоигры без вреда: Как и сколько можно играть, чтобы сохранить здоровье
- Юрист оценил шансы Лерчек на компенсацию за поврежденные часы
- В кибериндустрии сравнили видеоигры с работой за компьютером
- Венгрия выступила против совместного заявления ЕС по Гренландии
- Виноваты «Патрики»: Психолог объяснила нападки на «маменькиных сынков»
- Богатейший предприниматель Мексики Слим выкупит активы «Лукойла» в стране
- Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над двумя регионами
- В Госдуму внесли законопроект о защите покупателей жилья от «эффекта Долиной»
- «Осьминог в банке»: Психолог объяснила, как пережить «грустный понедельник»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru