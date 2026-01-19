Начальник отдела Центра спортивной подготовки, ведущий российский исследователь в области нейроспорта Дмитрий Штаненко, в свою очередь, призвал проводить выходные дни не за играми, а за физическими активностями.

«На мой взгляд, стоит сделать важное замечание о том, что разные геймеры имеют разные игровые сессии. Кто-то играет 10 часов, растягивая их по всей неделе, что определенно снижает нагрузку на организм, а некоторые посвящают себя этому времени за раз, например, в выходной день. Второй подход, как мне кажется, является более вредным в отношении здоровья человека, учитывая, что до этого он сидел пять дней по 8-10 часов в офисе. Эти действия схожи, так что не стоит усугублять свое состояние еще одним "рабочим днем". На выходных все же лучше уделять время различным физическим активностям», — добавил эксперт.

Ранее директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов заявил НСН, что при любом времяпровождении за компьютером, будь то работа или отдых, необходимо делать легкую гимнастику каждый час, разминать мышцы и делать упражнения для глаз.

