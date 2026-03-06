Около 1,5 тысячи россиян не могут вылететь с Мальдив из-за отмены стыковок

Около 1,5 тысячи российских туристов столкнулись с проблемами при вылете с Мальдив из-за отмены или неопределенности стыковочных рейсов через страны Ближнего Востока на фоне конфликта в регионе. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным организации, под вопросом остаются вылеты примерно 1,5 тысячи человек, из которых около 700 — организованные туристы, отмечает RT.