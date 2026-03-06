Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается в венгерские выборы, пытаясь добиться прихода к власти проукраинского правительства. Об этом он сказал на акции протеста у посольства Украины в Будапеште.
По словам главы венгерского МИД, вмешательство со стороны Киева стало «более грубым и серьезным», чем когда-либо прежде, отмечает RT.
«Украинцы вмешиваются в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо прежде. Чего они хотят? Они хотят, чтобы было сформировано проукраинское правительство, и чтобы его возглавил дружественный Украине премьер-министр», — сказал министр.
Он подчеркнул, что в Венгрии не будет сформировано проукраинское правительство, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Около 1,5 тысячи россиян не могут вылететь с Мальдив из-за отмены стыковок
- Экс-продюсера Газманова арестовали по делу о мошенничестве
- Самолеты с освобожденными из плена военными РФ приземлились в Подмосковье
- Война на Ближнем Востоке оставит россиян без арбузов, фисташек и киви
- Москалькова сообщила о возвращении с Украины трех жителей Курской области
- Мосгорсуд оставил в силе приговор комику Останину
- Литва не нашла подтверждений причастности России к порче кабелей в море
- «Жаловаться бесполезно и некому»: Юг Москвы отключили от мобильного интернета
- Израиль нанес один из самых массированных авиаударов по пригородам Бейрута
- Новак перечислил страны, куда перенаправят российский СПГ вместо Европы