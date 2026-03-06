Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается в венгерские выборы, пытаясь добиться прихода к власти проукраинского правительства. Об этом он сказал на акции протеста у посольства Украины в Будапеште.

По словам главы венгерского МИД, вмешательство со стороны Киева стало «более грубым и серьезным», чем когда-либо прежде, отмечает RT.