Сийярто обвинил Украину во вмешательстве в выборы в Венгрии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина вмешивается в венгерские выборы, пытаясь добиться прихода к власти проукраинского правительства. Об этом он сказал на акции протеста у посольства Украины в Будапеште.

По словам главы венгерского МИД, вмешательство со стороны Киева стало «более грубым и серьезным», чем когда-либо прежде, отмечает RT.

Сийярто заявил об устойчивости Венгрии к «энергошантажу» Киева

«Украинцы вмешиваются в венгерские выборы гораздо грубее и серьезнее, чем когда-либо прежде. Чего они хотят? Они хотят, чтобы было сформировано проукраинское правительство, и чтобы его возглавил дружественный Украине премьер-министр», — сказал министр.

Он подчеркнул, что в Венгрии не будет сформировано проукраинское правительство, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вмешательство В ВыборыУкраинаВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры