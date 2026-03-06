Замглавы МИД Ирана предупредил Европу о последствиях вмешательства в конфликт

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что европейским странам не следует вмешиваться в конфликт, предупредив, что в противном случае они могут стать законными целями.

«Если нужно защитить наш суверенитет, мы обязательно это сделаем», — сказал Тахт-Раванчи в эфире France 24, отмечает RT.