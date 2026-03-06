Замглавы МИД Ирана предупредил Европу о последствиях вмешательства в конфликт
Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что европейским странам не следует вмешиваться в конфликт, предупредив, что в противном случае они могут стать законными целями.
«Если нужно защитить наш суверенитет, мы обязательно это сделаем», — сказал Тахт-Раванчи в эфире France 24, отмечает RT.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее сообщил, что Лондон направляет в Катар четыре дополнительных истребителя Typhoon на фоне эскалации вокруг Ирана.
Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил о размещении на Ближнем Востоке истребителей Rafale, систем противоракетной обороны и радаров. Кроме того, он подтвердил решение о передислокации авианосца «Шарль де Голль» вместе с авианосной группой в Средиземное море, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Замглавы МИД Ирана предупредил Европу о последствиях вмешательства в конфликт
- В Азербайджане заявили о предотвращении терактов, готовившихся при участии КСИР
- Около 1,5 тысячи россиян не могут вылететь с Мальдив из-за отмены стыковок
- Экс-продюсера Газманова арестовали по делу о мошенничестве
- Самолеты с освобожденными из плена военными РФ приземлились в Подмосковье
- Война на Ближнем Востоке оставит россиян без арбузов, фисташек и киви
- Москалькова сообщила о возвращении с Украины трех жителей Курской области
- Мосгорсуд оставил в силе приговор комику Останину
- Литва не нашла подтверждений причастности России к порче кабелей в море
- «Жаловаться бесполезно и некому»: Юг Москвы отключили от мобильного интернета