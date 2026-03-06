Замглавы МИД Ирана предупредил Европу о последствиях вмешательства в конфликт

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что европейским странам не следует вмешиваться в конфликт, предупредив, что в противном случае они могут стать законными целями.

«Если нужно защитить наш суверенитет, мы обязательно это сделаем», — сказал Тахт-Раванчи в эфире France 24, отмечает RT.

СМИ: Рубио утверждает, что конфликт с Ираном продлится еще несколько недель

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ранее сообщил, что Лондон направляет в Катар четыре дополнительных истребителя Typhoon на фоне эскалации вокруг Ирана.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил о размещении на Ближнем Востоке истребителей Rafale, систем противоракетной обороны и радаров. Кроме того, он подтвердил решение о передислокации авианосца «Шарль де Голль» вместе с авианосной группой в Средиземное море, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
