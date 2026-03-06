Трамп признал, что его не интересует демократия в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает обязательным превращение Ирана в демократическое государство после нынешнего конфликта. В интервью телеканалу CNN он дал понять, что для Вашингтона важнее появление в Тегеране руководства, лояльного США и Израилю.

Американский лидер отметил, что не возражает и против религиозного лидера во главе страны, если тот будет отвечать интересам Вашингтона.