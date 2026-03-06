Трамп признал, что его не интересует демократия в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает обязательным превращение Ирана в демократическое государство после нынешнего конфликта. В интервью телеканалу CNN он дал понять, что для Вашингтона важнее появление в Тегеране руководства, лояльного США и Израилю.
Американский лидер отметил, что не возражает и против религиозного лидера во главе страны, если тот будет отвечать интересам Вашингтона.
По словам Трампа, нынешнее руководство Ирана ослаблено, а положение страны за короткое время существенно изменилось. В этой связи Белый дом рассчитывает участвовать в формировании нового руководства в исламской республике.
Президент США также указал, что подобный процесс, по его мнению, может пройти по аналогии со сменой власти в Венесуэле, где, как он считает, новое руководство успешно справляется со своими задачами, передает «Радиоточка НСН».
