Трамп признал, что его не интересует демократия в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает обязательным превращение Ирана в демократическое государство после нынешнего конфликта. В интервью телеканалу CNN он дал понять, что для Вашингтона важнее появление в Тегеране руководства, лояльного США и Израилю.

Американский лидер отметил, что не возражает и против религиозного лидера во главе страны, если тот будет отвечать интересам Вашингтона.

СМИ: Рубио утверждает, что конфликт с Ираном продлится еще несколько недель

По словам Трампа, нынешнее руководство Ирана ослаблено, а положение страны за короткое время существенно изменилось. В этой связи Белый дом рассчитывает участвовать в формировании нового руководства в исламской республике.

Президент США также указал, что подобный процесс, по его мнению, может пройти по аналогии со сменой власти в Венесуэле, где, как он считает, новое руководство успешно справляется со своими задачами, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:КонфликтИранДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры