В кибериндустрии сравнили видеоигры с работой за компьютером
Безопасное количество часов за компьютером — это не цифра, а правильный тайм-менеджмент, сказал НСН Даниил Аржаков, Елена Скаржинская призвала не демонизировать видеоигры, а Святослав Пегов перечислил правила при долгом нахождении перед экраном.
Видеоигры и работа в Excel или Word одинаково вредны, если речь идет о времени и отсутствии движения, заявил в эфире НСН IT-эксперт Даниил Аржаков.
Австралийские ученые ранее установили безопасную продолжительность видеоигр. По их мнению, такой досуг не должен занимать более 10 часов в неделю: при превышении этого порога у молодых людей начинаются проблемы со сном, питание и массой тела. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrition. Аржаков указал на важность соблюдения тайм-менеджмента.
«Что касается сравнения с офисной работой — видеоигры в принципе не опаснее, чем сидение в Excel или Word, если речь идет о времени и отсутствии движения. Оба занятия могут быть вредны при отсутствии перерывов, физической активности и баланса. А среднестатистический человек в мире сегодня проводит за экраном значительно больше 10 часов — включая работу, учебу, соцсети, стримы и игры. Безопасное количество часов — это не цифра, а правильный тайм-менеджмент. Если человек играет 10 часов в неделю, но при этом спит восемь часов, ест полноценно и занимается спортом — никаких рисков нет. А если он 10 часов сидит в игре, забыв про еду, сон и движение — проблема не в игре, а в образе жизни», — сказал собеседник НСН.
При любом времяпровождении за компьютером, будь то работа или отдых, необходимо делать легкую гимнастику каждый час, разминать мышцы и делать упражнения для глаз, сказал директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов.
«Удивительно, что видеоигры являются устоявшейся гигантской индустрией и культурным явлением, но до сих пор каждая новость об их вреде/пользе вызывает ажиотаж, за которым следует очередной раунд холивара сторонников и противников. Если рассматривать физическое состояние здоровья, влияние оказывает не сама видеоигра, а процесс длительного нахождения в сидячем положении при полной концентрации перед ярким экраном. И в этом плане одинаково вредно как сидеть целый день за Dota 2, так и за таблицами в Excel. Причем при анализе таблиц глаза напряжены сильнее, так как необходимо фокусироваться на больших объемах мелкого текста. Поэтому при любом времяпровождении за компьютером, будь то работа или отдых, необходимо делать легкую гимнастику каждый час, разминать мышцы и делать упражнения для глаз, необходимо держать осанку и безопасное расстояние от глаз до экрана», — указал Пегов.
Ведущий отечественный исследователь цифровых видов спорта Елена Скаржинская, в свою очередь, также призвала не демонизировать видеоигры.
«Вопросы сбережения здоровья крайне важны в условиях становления цифровой экономики, но демонизировать видеоигры не стоит. Ведь при разумном использовании они являются инструментом развития когнитивности, а также могут быть средством социальной коммуникации и адаптации», — добавила эксперт.
Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов выступил с инициативой запретить распространение игры Grand Theft Auto VI в России, заявив о рисках негативного влияния на молодежь.
