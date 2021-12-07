Песков оценил разные мнения регионов по законопроектам о QR-кодах

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что введение QR-кодов для посещения общественных мест и некоторых видов транспорта - сложная тема, в которой «очень много нюансов», сообщает ТАСС.

Примут без шума и пыли? Регионы отказываются публично обсуждать QR-коды

Комментируя исследование фонда «Петербургская политика», который выяснил, что в 11 регионах законодательные органы власти уклонились от обсуждения законопроектов, он отметил, что наличие разных мнений у субъектов является рабочим процессом.

«Эта тема сейчас прорабатывается и в соответствующих комиссиях, и на экспертном уровне, поэтому все нюансы предстоит именно обсудить во время экспертной проработки», - подчеркнул Песков

Представитель Кремля добавил, что региональным властям легче оценить эффективность тех или иных ковидных ограничений на местах.

Ранее Верховный суд Татарстана отклонил иск местных жителей, которые требовали отмены QR-кодов.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РегионыКоронавирусКарантинДмитрий Песков
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