СМИ: Власти примут решение о QR-кодах в зависимости от коллективного иммунитета

Собеседники агентства утверждают, что судьба законопроекта зависит от эпидемиологической ситуации в стране, в том числе уровня коллективного иммунитета и темпов вакцинации, а также показателей заболеваемости и смертности.

Также источники не сомневаются, что документ сможет пройти все три чтения в Госдуме, однако каким будет окончательное решение федерального центра пока не ясно. Не исключено, что его могут раскритиковать и отправить на доработку как Совет Федераций, так и президент Владимир Путин.

Источник РБК в «Единой России» добавил, что принятие законопроектов о QR-кодах может стать для партии «второй пенсионной реформой», обрушив её рейтинги.

Ранее депутат Госдумы от «Новых людей», глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин заявил, что в России из-за повсеместного введения QR-кодов может вырасти безработица, сообщает Ura.ru.

