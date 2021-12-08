СМИ: Власти примут решение о QR-кодах в зависимости от коллективного иммунитета
Российские власти ещё не приняли финальное решение о вводе QR-кодов в общественных местах и на транспорте, сообщает РБК со ссылкой на источники в Госдуме и администрации президента.
Собеседники агентства утверждают, что судьба законопроекта зависит от эпидемиологической ситуации в стране, в том числе уровня коллективного иммунитета и темпов вакцинации, а также показателей заболеваемости и смертности.
Также источники не сомневаются, что документ сможет пройти все три чтения в Госдуме, однако каким будет окончательное решение федерального центра пока не ясно. Не исключено, что его могут раскритиковать и отправить на доработку как Совет Федераций, так и президент Владимир Путин.
Источник РБК в «Единой России» добавил, что принятие законопроектов о QR-кодах может стать для партии «второй пенсионной реформой», обрушив её рейтинги.
Ранее депутат Госдумы от «Новых людей», глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин заявил, что в России из-за повсеместного введения QR-кодов может вырасти безработица, сообщает Ura.ru.
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