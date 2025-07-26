Ветврач исключил кризис на рынке кошачьих кормов из-за ухода тайской продукции

Врач Михаил Шеляков в эфире НСН объяснил, что сейчас на рынке очень много производителей кошачьих кормов из разных стран, поэтому уход одного игрока никто не заметит, а его нишу займут другие. 

Возможная остановка поставок кошачьего корма из Таиланда не повлияет на российский рынок, продукцию будут возить через другие логистические цепочки, что отразится на ее цене и качестве. Об этом в беседе с НСН заявил ветеринарный врач Михаил Шеляков.

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Ранее СМИ писали, что обострившийся конфликт между Таиландом и Камбоджи может привести к прекращению поставок кошачьего корма на мировом рынке. Дело в том, что Таиланд является одним из крупнейших поставщиков этой продукции и вторым ее производителем в мире.

Согласно данным с платформы ООН Comtrade, страна экспортировала кошачьих кормов на сумму $2,7 млрд, что составляет свыше 10% от общего объема в мире. В основном Таиланд поставляет свою продукцию в США, Японию, Австралию, Италию и Малайзию. Шеляков считает, что возможное прекращение поставок тайского корма не отразится на российском рынке.

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«Сейчас большая тройка, которая раньше была, уже не занимает лидирующие позиции на рынке кормов. Появилось очень много новых кормов. Это и Тайвань, и Таиланд, и Китай, и Индия. И российские производители тоже есть. Из Европы не очень много, но есть итальянские, испанские корма. Сейчас у нас нет достаточной статистики о том, насколько они хороши. Потому что помимо хорошего поедания и отсутствия первичных реакций, мы всегда смотрим не меняется ли что-то в составе и рецептуре, не ухудшается ли качество. Как реагируют животные, которые длительно сидят на корме. Сейчас все перемешалось, и нельзя сказать, что большую долю рынка составляет продукция из Таиланда. Раньше три фирмы занимали до 80% рынка, и при устранении одного игрока сразу образовывалась пустота, которую надо чем-то заполнять. Но если корма из Таиланда временно прекратят поставлять в Россию, думаю, никто этого не заметит. Но скорее всего они не исчезнут», - отметил он.

При этом, по словам ветврача, изменение путей поставок кошачьего корма приведет к подорожанию продукции и ухудшению его качества.

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«Ни Таиланд, ни Камбоджа не поставляют в Россию в значительном количестве препараты для животных. Рынок кормов — достаточно прибыльный, и терять свои позиции никто не хочет. Наоборот в этот рынок трудно зайти, потому что надо доказать эффективность, качество, ценовую привлекательность и так далее. Поэтому, если какие-то корма перестали поступать напрямую через привычные логистические цепи, они будут идти в обход, параллельным импортом. Это плохо, потому что это отражается и на цене, через несколько стран всегда везти дороже, и самое главное — на качестве. Потому что удлинение логистических цепей может приводить к тому, что где-то корм перегрели, где-то он застоялся», - заключил собеседник НСН.

Ранее Михаил Шеляков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что повышение цен на услуги ветеринара в России обусловлено отсутствием отечественных заменителей значительной части импортных материалов, которые применяются для лечения животных.

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ФОТО: ТАСС
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