Ветврач исключил кризис на рынке кошачьих кормов из-за ухода тайской продукции
Врач Михаил Шеляков в эфире НСН объяснил, что сейчас на рынке очень много производителей кошачьих кормов из разных стран, поэтому уход одного игрока никто не заметит, а его нишу займут другие.
Возможная остановка поставок кошачьего корма из Таиланда не повлияет на российский рынок, продукцию будут возить через другие логистические цепочки, что отразится на ее цене и качестве. Об этом в беседе с НСН заявил ветеринарный врач Михаил Шеляков.
Ранее СМИ писали, что обострившийся конфликт между Таиландом и Камбоджи может привести к прекращению поставок кошачьего корма на мировом рынке. Дело в том, что Таиланд является одним из крупнейших поставщиков этой продукции и вторым ее производителем в мире.
Согласно данным с платформы ООН Comtrade, страна экспортировала кошачьих кормов на сумму $2,7 млрд, что составляет свыше 10% от общего объема в мире. В основном Таиланд поставляет свою продукцию в США, Японию, Австралию, Италию и Малайзию. Шеляков считает, что возможное прекращение поставок тайского корма не отразится на российском рынке.
«Сейчас большая тройка, которая раньше была, уже не занимает лидирующие позиции на рынке кормов. Появилось очень много новых кормов. Это и Тайвань, и Таиланд, и Китай, и Индия. И российские производители тоже есть. Из Европы не очень много, но есть итальянские, испанские корма. Сейчас у нас нет достаточной статистики о том, насколько они хороши. Потому что помимо хорошего поедания и отсутствия первичных реакций, мы всегда смотрим не меняется ли что-то в составе и рецептуре, не ухудшается ли качество. Как реагируют животные, которые длительно сидят на корме. Сейчас все перемешалось, и нельзя сказать, что большую долю рынка составляет продукция из Таиланда. Раньше три фирмы занимали до 80% рынка, и при устранении одного игрока сразу образовывалась пустота, которую надо чем-то заполнять. Но если корма из Таиланда временно прекратят поставлять в Россию, думаю, никто этого не заметит. Но скорее всего они не исчезнут», - отметил он.
При этом, по словам ветврача, изменение путей поставок кошачьего корма приведет к подорожанию продукции и ухудшению его качества.
«Ни Таиланд, ни Камбоджа не поставляют в Россию в значительном количестве препараты для животных. Рынок кормов — достаточно прибыльный, и терять свои позиции никто не хочет. Наоборот в этот рынок трудно зайти, потому что надо доказать эффективность, качество, ценовую привлекательность и так далее. Поэтому, если какие-то корма перестали поступать напрямую через привычные логистические цепи, они будут идти в обход, параллельным импортом. Это плохо, потому что это отражается и на цене, через несколько стран всегда везти дороже, и самое главное — на качестве. Потому что удлинение логистических цепей может приводить к тому, что где-то корм перегрели, где-то он застоялся», - заключил собеседник НСН.
Ранее Михаил Шеляков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» отметил, что повышение цен на услуги ветеринара в России обусловлено отсутствием отечественных заменителей значительной части импортных материалов, которые применяются для лечения животных.
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