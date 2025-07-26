Ветврач исключил кризис на рынке кошачьих кормов из-за ухода тайской продукции

«Сейчас большая тройка, которая раньше была, уже не занимает лидирующие позиции на рынке кормов. Появилось очень много новых кормов. Это и Тайвань, и Таиланд, и Китай, и Индия. И российские производители тоже есть. Из Европы не очень много, но есть итальянские, испанские корма. Сейчас у нас нет достаточной статистики о том, насколько они хороши. Потому что помимо хорошего поедания и отсутствия первичных реакций, мы всегда смотрим не меняется ли что-то в составе и рецептуре, не ухудшается ли качество. Как реагируют животные, которые длительно сидят на корме. Сейчас все перемешалось, и нельзя сказать, что большую долю рынка составляет продукция из Таиланда. Раньше три фирмы занимали до 80% рынка, и при устранении одного игрока сразу образовывалась пустота, которую надо чем-то заполнять. Но если корма из Таиланда временно прекратят поставлять в Россию, думаю, никто этого не заметит. Но скорее всего они не исчезнут», - отметил он.

При этом, по словам ветврача, изменение путей поставок кошачьего корма приведет к подорожанию продукции и ухудшению его качества.